После убийства украинки Заруцкой в одном штате США приняли 'Закон Ирины': что он предусматривает. Видео

В Северной Каролине (Соединенные Штаты Америки) приняли закон в честь убитой украинской беженки Ирины Заруцкой. Документ подписал губернатор Северной Каролины Джош Стайн. Его название"Закон Ирины".

Видео дня

Об этом в видеообращении сообщил губернатор штата. Отмечается, что документ усиливает проверку преступников перед освобождением под залог, запрещает безналичный за лог для рецидивистов и лиц, обвиняемых в насильственных преступлениях. Также закон требует обязательного психического обследования перед освобождением.

По словам губернатора, закон призван "защитить людей от тех, кто представляет необычный риск насилия". Но вместе с тем он раскритиковал несколько его пунктов.

"Закон не сосредотачивается должным образом на угрозе, которую представляют люди. Вместо этого на их способности внести залог. И самое тревожное: в последнюю минуту в него добавили правку, которой хотят внести в Северную Каролину казнь через расстрелы. Это варварство. Не будет никаких смертных казней в мое время на посту губернатора", — сказал Джош Стайн.

Он также раскритиковал документ за"отсутствие амбиций и видения". Так, губернатор призвал законодательный орган вернуться к работе и принять "всеобъемлющий пакет мер по общественной безопасности".

Стоит отметить, что изначально законопроект имел двухпартийную поддержку, но вызвал ожесточенные дебаты относительно добавления поправки, которая могла бы позволить Северной Каролине возобновить казни, в том числе методами, отличными от смертельной инъекции.

Что предшествовало

22 августа 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая выехала в США, спасаясь от войны, нашли мертвой на трамвайной станции South End в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По данным полиции, на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, только констатировали смерть.

Через определенный период после обнаружения тела украинки правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Декарлоса Брауна. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом.

В январе 2025 года Брауна арестовали за неправомерное использование системы 911. Согласно судебным документам, он позвонил в экстренную службу из больницы Нованта и заявил, что кто-то дал ему "искусственное вещество", которое контролировало его способность есть, ходить и говорить.

Позже ему предъявили уголовное обвинение, однако судья Тереза Стоукс позволила мужчине освободиться из тюрьмы без каких-либо выплат под письменное обязательство явиться в суд.

Сейчас мотив убийства не понятен и не установлен. Американец и украинка не были знакомы.

На ужасную трагедию отреагировал и президент США Дональд Трамп. Один из журналистов заговорил об убийстве Ирины Заруцкой, на что американский лидер ответил: "Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?".

Политику сообщили, что инцидент произошел еще в августе, но видео преступления стало доступно лишь недавно. Трамп заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в США рэпер повторил образ украинского снайпера-рекордсмена, который убил российского оккупанта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!