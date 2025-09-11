'Это страшно, не так ли?' Убийца молодой украинки в США сделал шокирующее признание о причинах нападения

Убийца украинки Ирины Заруцкой Декарлос Браун сделал потрясающее заявление. Он сказал, что напал на девушку, потому что думал, что "она читает его мысли".

Об этом мужчина рассказал своей сестре Трейси. Видео их разговора 11 сентября опубликовал таблоид Daily Mail. Он также рассказал другую версию причины убийства.

"Когда я ее пырнул, то поранил руку. Я не знал эту женщину. Я никогда не говорил с ней, ни одного слова. Это страшно, не так ли? Почему кто-то бы набросился на кого-то без причины?" – говорится в записи.

По его мнению, правительство имплантировало ему в мозг чужеродные "материалы", которые контролировали его действия и он хочет расследования по этому поводу.

Сестра нападавшего отмечает, что ее брат"вообще не должен был оказаться на улице", она обвиняет во всем государство.

"Мой брат неоднократно обращался к врачам и полиции в течение последних лет, поскольку его психическое здоровье ухудшалось. Но медики выписывали его уже через 24 часа", – отметила сестра убийцы.

Трейси Браун также спросила брата, куда он направлялся в тот день.

"Я ехал в центр города. В больницу. Я хотел сказать им, что я пытаюсь избавиться от этого материала в своей голове. Я хотел перестать сходить с ума", — ответил он.

Что предшествовало

Об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна. В полиции сообщили, что его доставили в больницу с травмами, которые не представляют угрозы жизни, однако не уточнили обстоятельств его ранения. По данным следствия, после выписки Брауну объявят подозрение и арестуют.

Согласно судебным протоколам, Брауна неоднократно арестовывали с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Однако, почти все обвинения были сняты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал к максимально суровому наказанию для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой. В своем заявлении он отметил необходимость "быстрого суда" и смертной казни.

Также Дональд Трамп показал фото убитой украинки Ирины Заруцкой в США и преступника, который ее зарезал. Он заявил, что эту женщину лишил жизни "сумасшедший монстр".

