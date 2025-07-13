В США на встрече выпускников произошла массовая стрельба, есть раненые: все подробности

В субботу, 12 июля, в штате Теннесси произошла стрельба с пострадавшими. Неизвестный открыл огонь во время встречи выпускников в городе Чаттануга.

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Ранения получили четыре человека, полиция разыскивает стрелка. Подробности сообщает New York Post.

"В субботу в Теннесси во время встречи выпускников произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения, и сейчас полиция разыскивает стрелка. Власти Чаттануги еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения не существует", – указано в сообщении.

Причины, по которым неизвестный начал стрелять по людям, также остаются загадкой.

Четырех пострадавших доставили в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни.

"Все просто хорошо проводили время... Потом вдруг повсюду начали стрелять. Маленькие дети, младенцы лежали на земле. Было плохо, очень плохо", – рассказал очевидец событий Джефф Герман.

Неизвестный открыл огонь около 15:00 по местному времени. Участники встречи выпускников признавались журналистам, что уже первые звуки выстрелов вызвали панику и хаос, люди начали разбегаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Баварии мужчина разозлился из-за громкой вечеринки соседей – и восстановить спокойствие решил, устроив стрельбу. Пострадал подросток.

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