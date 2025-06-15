В Баварии мужчина разозлился из-за шумной вечеринки соседей и устроил стрельбу: пострадал подросток

В ночь на 15 июня в Баварии (Германия) произошла стрельба. 65-летний мужчина открыл огонь по гостям вечеринки из-за громкой музыки, которую слушали соседи.

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Об этом сообщает Frankenpost. Отмечается, что в результате стрельбы 17-летний парень получил ранения, в частности легкую травму плеча.

"Полицейские выехали на вызов, который сделал 65-летний житель города Гоф, который жаловался на громкую вечеринку во дворе многоквартирного дома", – говорится в сообщении издания.

Однако после первого сообщения в полицию начали обращаться гости вечеринки, которые сообщили, что мужчина открыл по ним огонь из пневматической винтовки с балкона.

После сообщений на место происшествия прибыло много сотрудников полиции, которые окружили дом и задержали фигуранта.

В ходе обысков у мужчины дома удалось изъять огнестрельное оружие, боеприпасы, ножи и арбалеты. Кроме того, фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения (примерно 1,3 промилле).

Напомним, что в субботу, 14 июня 2025 года, в Берлине, Германия, произошло нападение на 51-летнего гражданина Украины. Мужчина гулял с собакой и разговаривал на украинском языке, когда его ранили ножом.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в одной из школ. В результате происшествия погибли по меньшей мере 11 человек.

В первых сообщениях с места стрельбы сообщалось, что преступника ликвидировали полицейские. Но оказалось, что не так.

Стрельбу в школе совершил ее бывший ученик, 21-летний Артур А. У него дома нашли предсмертную записку, также он отправил матери прощальное видео перед тем, как убить 10 человек и покончить с собой в школьном туалете.

Артур А. стрелял из пистолета и дробовика в двух классах и в нескольких коридорах. Своим оружием он владел законно, установили правоохранители, и до этого инцидента парень никогда не фигурировал в уголовных преступлениях.

Это массовое убийство в учебном заведении стало крупнейшим в истории Австрии.

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