Исчезнувшие документы и ни слова о Трампе: в США новый скандал из-за файлов Эпштейна

В США вспыхнул новый политический скандал вокруг дела Джеффри Эпштейна после публикации очередной порции документов Министерством юстиции. Обнародованные материалы оказались частично отредактированными, а некоторые файлы исчезли из открытого доступа уже через сутки.

Особое внимание привлекло отсутствие упоминаний и фотографий президента Дональда Трампа, которые ранее фигурировали в этом деле. Об этом пишут Reuters и АР.

Что известно

Министерство юстиции США опубликовало тысячи документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. В материалах упоминаются десятки известных имен, в частности экс-президент Билл Клинтон, однако почти полностью отсутствуют упоминания о действующем президенте США Дональде Трампе.

По данным Reuters, ведомство выложило лишь часть имеющихся материалов, значительное количество страниц было закрашено. В Минюсте объяснили это необходимостью защиты жертв и масштабной работой по проверке документов. Публикация состоялась во исполнение закона, принятого Конгрессом в ноябре, который обязывал раскрыть все материалы по делу Эпштейна.

Впрочем, уже на следующий день с веб-сайта Министерства юстиции без объяснений исчезли по меньшей мере 16 файлов, среди которых – фотография, где Трамп изображен вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл. Исчезновение файлов вызвало резкую реакцию демократов в Палате представителей, которые публично потребовали объяснений и прозрачности.

Отсутствие упоминаний о Трампе выглядит показательно, ведь его имя и фотографии неоднократно появлялись в предыдущих публикациях по делу Эпштейна, в частности в списках пассажиров частного самолета финансиста. При этом Трампа не обвиняют ни в каких правонарушениях, и он неоднократно заявлял, что не знал о преступлениях Эпштейна.

Опубликованные материалы содержат многочисленные фотографии знаменитостей – музыкантов, политиков и бизнесменов, в том числе Майкла Джексона, Мика Джаггера, Дианы Росс и Ричарда Брэнсона. Ни одно из этих лиц не обвиняется в преступлениях, связанных с делом Эпштейна, а сами снимки часто не имеют дат и контекста.

Отдельную критику вызвала масштабная цензура: некоторые документы объемом более 100 страниц были полностью закрашены. Жертвы Эпштейна заявили, что ожидали значительно большего раскрытия информации. Одна из них, Марина Ласерда, назвала публикацию "очередной пощечиной" и заявила, что система снова подвела пострадавших.

В Белом доме отметили, что публикация документов демонстрирует приверженность прозрачности и справедливости. В то же время в Министерстве юстиции подтвердили, что пересмотр материалов продолжается, а новые документы могут быть обнародованы позже. Когда именно – не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По мнению этого республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" в деле Джеффри Эпштейна.

