Трамп летал на самолете Эпштейна по меньшей мере восемь раз: СМИ раскрыли громкие подробности

В 90-е годы нынешний президент США Дональд Трамп как минимум восемь раз летал на частном самолете Джефри Эпштейна. В новой партии документов об Эпштейне, опубликованных в Министерством юстиции США, говорится, что были как минимум четыре рейса с Трампом, на которых также находилась сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл.

Сейчас Максвелл отбывает 20-летний тюремный срок за помощь покойному финансисту Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками. Об этом говорится в материале Reuters.

Новые подробности дела Эпштейна

Опубликованные документы подтверждают, что Трамп летал на частном самолете осужденного за сексуальные преступления Эпштейна гораздо чаще, чем сообщалось ранее. В электронном письме от 7 января 2020 года неназванный прокурор написал, что данные о полетах показывают, что Трамп восемь раз летал на частном самолете Эпштейна в 1990-е годы.

В электронном письме прокурора не содержалось никаких утверждений о том, что Трамп совершил какое-либо преступление. Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии по поводу этого письма.

На одном из рейсов, описанных в недавно обнародованных документах, единственными тремя пассажирами были Эпштейн, Трамп и 20-летняя женщина, имя которой было засекречено. На двух других рейсах две пассажирки, соответственно, были женщинами, которые могли бы стать свидетелями по делу Максвелл.

Стоит отметить, что Министерство юстиции опубликовало заявление, в котором говорится, что некоторые из документов содержат ложные и сенсационные утверждения, сделанные против президента Трампа, которые были переданы ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Тем не менее, в соответствии с приверженностью закону и прозрачности, Министерство юстиции публикует эти документы с соблюдением всех необходимых мер защиты для жертв Эпштейна.

Последняя публикация файлов Эпштейна включает около 30 тыс. страниц документов со множеством правок и десятки видеороликов, в том числе несколько, предположительно снятых в федеральном центре содержания под стражей.

Скандал вокруг Джеффри Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна – это громкий скандал, связанный с американским финансистом-миллиардером, который был осужден за сексуальные преступления, в частности за организацию секс-трафикинга несовершеннолетних. Эпштейн, имевший связи с представителями мировой элиты, включая политиков, бизнесменов и членов королевских семей, скончался в тюрьме в 2019 году до начала суда по новым федеральным обвинениям. Его смерть была признана самоубийством, но породила множество конспирологических теорий.

Эпштейн был знаком с Дональдом Трампом; они были замечены вместе на мероприятиях в 1990-х и начале 2000-х годов. Трамп всегда отрицал осведомленность о преступной деятельности Эпштейна и утверждал, что разорвал с ним связи много лет назад. Тем не менее эта связь стала источником политического давления на Трампа.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить все материалы дела Эпштейна, включая предполагаемый "список клиентов", или "список полетов", в котором, по слухам, содержатся имена влиятельных людей, пользовавшихся услугами Эпштейна. После возвращения в Белый дом Трамп долгое время выступал против публикации материалов, называя ажиотаж вокруг дела "мистификацией демократов". Столкнувшись с неизбежным двухпартийным голосованием и давлением со стороны своей политической базы, Трамп прекратил сопротивление и подписал закон.

Напомним, после обнародования новых файлов, указывающих на тесную связь Трампа с Эпштейном, президент США заявил, что будет просить Минюст провести расследование возможных связей сексуального преступника Джеффри Эпштейна с известными политиками-демократами, и в первую очередь с экс-президентом Биллом Клинтоном.

Ранее министерство юстиции США по указанию Трампа уже передало Конгрессу почти 50 тыс. страниц документов по делу Эпштейна, а новая порция фото, опубликованных накануне, вызвала очередную волну дискуссий. Наиболее приметное фото оказалось с 42-м президентом США от Демократической партии Биллом Клинтоном, который позировал в женском платье.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер требует допросить Билла Клинтона в рамках расследования о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По мнению этого республиканца, именно Клинтон является сейчас "главным подозреваемым" в деле Джеффри Эпштейна.

