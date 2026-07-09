В НАТО разрешили истребителям сбивать воздушные цели над странами Балтии: что известно о решении

Североатлантический альянс принял решение преобразовать свою многолетнюю миссию по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона. Теперь это будет полноценная миссия НАТО по противовоздушной обороне.

Видео дня

Этот шаг существенно расширяет полномочия союзных пилотов, давая им право уничтожать объекты, представляющие угрозу. Об этом сообщает Reuters.

От мирного сдерживания к реальной обороне

Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Анкару, прежний формат миссии создавался для мирного времени. До сих пор задача пилотов НАТО сводилась к реагированию на инциденты, идентификации и сопровождению самолетов.

"Нынешняя миссия по патрулированию воздушного пространства предназначена для мирного времени... Это своего рода сдерживание. Но то, что происходит сегодня, не является абсолютно мирной обстановкой", – подчеркнул Науседа.

Повышение статуса миссии до уровня ПВО наделяет пилотов более широким мандатом. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, обновленный формат обеспечит "большую гибкость и более быстрое реагирование на воздушные угрозы".

История и эволюция миссии в Балтии

Миссия НАТО по патрулированию неба Литвы, Латвии и Эстонии началась в 2004 году, сразу после вступления этих стран в альянс, поскольку ни одно из трех балтийских государств не имеет собственных истребителей.

После аннексии Крыма в 2014 году миссия была расширена. Сейчас в ней задействовано более десятка истребителей из стран-союзников, которые на ротационной основе размещаются на двух региональных аэродромах.

Истребители поднимаются по тревоге для перехвата и идентификации каждого российского военного самолета, летящего над международными водами – от Калининградской области до Финского залива и сухопутных границ РФ.

Прецеденты применения силы

Переход к более решительным действиям фактически уже начался. В текущем году авиация НАТО впервые в истории миссии открыла огонь для защиты альянса, сбив предполагаемые заблудившиеся украинские беспилотники в воздушном пространстве Эстонии и Латвии.

В то же время обстановка в регионе остается крайне напряженной. В прошлом году самолетам НАТО пришлось подниматься в воздух в ответ на действия России, которая отправила истребитель Су-35 для сопровождения танкера из своего "теневого флота" после попытки Эстонии задержать судно. Тогда пилоты альянса вступили в визуальный контакт с Су-35, но не стали открывать огонь. Новый статус миссии призван четко регламентировать действия военных в подобных кризисных ситуациях.

Напомним, Россия всё чаще прибегает к рискованным действиям против государств-членов НАТО, стремясь установить условия так называемой "Фазы ноль". Согласно последним данным, российские военные регулярно устраивают опасные инциденты в международных водах, проверяя на прочность решимость Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!