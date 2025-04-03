В Мьянме объявили временное перемирие в гражданской войне для ликвидации последствий землетрясения

В Мьянме военная хунта в среду, 2 апреля, объявила о временном прекращении огня в гражданской войне из-за мощного землетрясения, всколыхнувшего страну накануне. Оно унесло жизни уже более 3000 человек, более 4500 получили ранения.

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Перемирие необходимо для того, чтобы облегчить оказание помощи пострадавшим. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление военных хунты на государственном телевидении MRTV.

В нем говорилось, что прекращение боевых действий будет продолжаться до 22 апреля, чтобы продемонстрировать сочувствие людям, пострадавшим от землетрясения.

Это заявление последовало за односторонними временными перемириями, объявленными вооруженными группами сопротивления, выступающими против военного режима. Хунта предупредила, что эти группы должны воздержаться от нападений на государство и перегруппировки, в противном случае к ним будут применены "необходимые" меры. В то же время силы сопротивления также оставили за собой право на самооборону.

Напомним: Мьянма уже четыре года находится в состоянии гражданской войны, вызванной кровавым и экономически разрушительным военным переворотом. Войска хунты воюют с повстанческими группировками по всей стране.

Значительная часть территории Мьянмы находится вне контроля военной хунты и находится под властью разрозненных этнических повстанцев и ополченцев, которые активно противостоят военному режиму.

Как сообщал OBOZ.UA, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта и привело к очень серьезным разрушениям. Целые районы остались без электричества и связи, подземные толчки разрушили постройки, храмы и мосты.

По состоянию на утро 2 апреля число погибших в результате землетрясения превысило 2,7 тысячи человек. Он стал самым мощным в стране за последнее столетие.

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