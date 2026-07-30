В Молдове заявили о 60 случаях вторжения дронов и ракет РФ в воздушное пространство: что известно

Российская агрессия неоднократно распространялась на Молдову с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. За последние четыре с половиной года системы обороны зафиксировали 60 случаев вторжения ракет и дронов.

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Об этом сообщает телеканал M1 Moldova. Согласно сообщению, несколько из них разбились и взорвались на территории Молдовы, при этом о жертвах не сообщалось.

В Молдову неоднократно залетали российские дроны и ракеты

Официальные данные Национального центра воздушных операций армии зафиксировали пять инцидентов в 2022 году, четыре в 2023 году, 15 в 2024 году, 21 в 2025 году и 15 только за первые семь месяцев 2026 года.

"Эти инциденты включали взрывы в Приднестровском регионе, обнаружение фрагментов ракет и беспилотников вблизи границы с Украиной, а также беспилотники, перевозившие взрывчатые грузы", – сообщают в Минобороны.

Российские цели фиксировались в каждом регионе страны, с наибольшей концентрацией вдоль северной, центральной и южной границ с Украиной, а также непризнанного Приднестровья.

Власти выявили 28 случаев, когда обломки упали на территории Молдовы. По крайней мере 12 из них не взорвались в районах Окницы, Тараклии, Оргеева и Каушены.

Министерство иностранных дел Молдовы неоднократно вызывало посла России Олега Озерова для вручения официальных нот протеста. Аналитики утверждают, что такие постоянные нарушения подчеркивают пределы конституционного нейтралитета в условиях активного конфликта на границе.

"Мы живем в мире, где международное право все чаще игнорируется. В этих условиях один лишь правовой нейтралитет не может защитить страну от военной агрессии. Присоединение к более широкой архитектуре безопасности, такой как НАТО, остается единственной реалистичной защитой", – сказал экс-глава Конституционного суда Молдовы Александру Тенасе.

В Минобороны Молдовы также призвали граждан держаться подальше от взрывоопасных предметов и в случае их обнаружения немедленно сообщать в полицию или спасательные службы.

Напомним, в последний раз один из дронов залетел в Молдову в начале июня. Он взорвался в поле недалеко от села Лопатна в центре страны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД страны Михай Попшой заявлял, что вступление Молдовы в НАТО пока маловероятно, поскольку большинство граждан не поддерживают эту идею, несмотря на ситуацию с безопасностью в регионе. Он выразил сожаление, что молдавские политики избегают обсуждать эту тему из-за её непопулярности.

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