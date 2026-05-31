Молдова пока не рассматривает вступление в НАТО: глава МИД назвал причину

В Кишиневе считают, что вступление Молдовы в НАТО пока маловероятно, так как большинство граждан не поддерживают эту идею, несмотря ситуацию с безопасностью в регионе. В МИД страны выразили сожаление, что молдавские политики избегают обсуждать эту тему из-за ее непопулярности.

Об этом 30 мая в эфире передачи Eurosecuritate на Vocea Basarabiei заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, передает NewsMaker. Он ответил на вопрос о возможностях сближения Молдовы с НАТО в условиях российской агрессии против Украины и нестабильной ситуации в регионе.

Глава МИД отметил, что все зависит от воли граждан.

"Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", – сказал Попшой.

Сам министр является сторонником НАТО, так как Альянс может дать Молдове гарантии безопасности. Он добавил, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему, чтобы "снять с нее табу".

"Признаем, что наши политики избегают этой темы. Я же всегда был открыт. Для меня Североатлантический альянс – это безопасность. После университета моя первая работа была в центре НАТО в Кишиневе. Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять: настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО", – подчеркнул глава МИД.

Согласно резульататам последнего опроса социологической компании iData, обнародованном в мае, 54,5% граждан Молдовы не поддерживают идею вступления страны в НАТО. За интеграцию в Североатлантический альянс выступают 33,6% граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, Республика Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

