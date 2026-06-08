В Молдову залетел неизвестный дрон, произошел взрыв: что известно об инциденте

Во время массированной российской атаки на Украину в Молдову залетел дрон. Он взорвался в поле вблизи села Лопатная в центре страны.

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Собранные на месте падения БпЛА пока исследуют, его происхождение точно неизвестно, однако в Кишиневе склоняются к мысли, что это был украинский БпЛА. Подробности сообщили в Министерстве обороны и в Министерстве иностранных дел Молдовы

Неизвестный дрон залетел в Молдову

"Министерство обороны сообщает, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества обнаружили пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом со стороны населенного пункта Михайловка-Лопатна", – отметили в оборонном ведомстве Молдовы.

Судя по сообщению, в воздушное пространство Молдовы дрон вошел в районе приграничного населенного пункта Михайловка Чимишлийского района, граничащего с украинской Одесской областью. А вот взорвался он уже в центральной части страны – в Оргиевском районе.

"После вмешательства специализированных структур Министерства внутренних дел подтверждено, что на сельскохозяйственных угодьях вблизи села Лопатная были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Следы, обнаруженные на месте происшествия, свидетельствуют о предварительном взрыве. Найденные фрагменты исследуют для установления происхождения самолета и обстоятельств инцидента", – отметили в МО Молдовы.

Там также напомнили, что неизвестный дрон залетел в Молдову в разгар массированной атаки РФ на Украину, которая состоялась этой ночью.

"Ответственные учреждения продолжают документировать дело и следить за ситуацией", – говорится в сообщении.

Беспилотник мог быть украинским

Пока военные изучают найденные обломки, в МИД Молдовы заявили, что он мог быть украинским.

"Министерство иностранных дел постоянно ведет переговоры с украинскими властями относительно беспилотника, который взорвался в Оргии, но, по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения", – указано в официальном сообщении ведомства.

В то же время дипломаты подчеркнули: ответственность за инцидент лежит исключительно на государстве-агрессоре – России.

"Независимо от происхождения беспилотника, ответственность за любой беспилотник, который достигает территории Республики Молдова, лежит на России, которая начала незаконную войну в соседней стране. Мы солидарны с украинцами, которые борются и теряют жизни за свободу своей страны, а также за мир на европейском континенте, включая мир в Республике Молдова", – отметили в молдавском МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ночью атаковала Украину ударными дронами: силы ПВО обезвредили 124 из 155 целей, 20 вражеских беспилотников достигли целей.

В частности, под ударами РФ находилась Одесская область. В области оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. В частности, в области врагу удалось поразить энергетический объект. А в Одессе дрон взорвался вблизи остановки общественного транспорта, ранив водителя маршрутки и двух одесситок.

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