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В Молдову залетел неизвестный дрон, произошел взрыв: что известно об инциденте

Лилия Рагуцкая
Новости. Мир
2 минуты
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В Молдову залетел неизвестный дрон, произошел взрыв: что известно об инциденте
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Во время массированной российской атаки на Украину в Молдову залетел дрон. Он взорвался в поле вблизи села Лопатная в центре страны.

Собранные на месте падения БпЛА пока исследуют, его происхождение точно неизвестно, однако в Кишиневе склоняются к мысли, что это был украинский БпЛА. Подробности сообщили в Министерстве обороны и в Министерстве иностранных дел Молдовы

Неизвестный дрон залетел в Молдову

"Министерство обороны сообщает, что 8 июня 2026 года в 00:20 системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества обнаружили пересечение государственной границы Республики Молдова беспилотным летательным аппаратом со стороны населенного пункта Михайловка-Лопатна", – отметили в оборонном ведомстве Молдовы.

Судя по сообщению, в воздушное пространство Молдовы дрон вошел в районе приграничного населенного пункта Михайловка Чимишлийского района, граничащего с украинской Одесской областью. А вот взорвался он уже в центральной части страны – в Оргиевском районе.

В Молдову залетел неизвестный дрон, произошел взрыв: что известно об инциденте
В Молдову залетел неизвестный дрон, произошел взрыв: что известно об инциденте

"После вмешательства специализированных структур Министерства внутренних дел подтверждено, что на сельскохозяйственных угодьях вблизи села Лопатная были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Следы, обнаруженные на месте происшествия, свидетельствуют о предварительном взрыве. Найденные фрагменты исследуют для установления происхождения самолета и обстоятельств инцидента", – отметили в МО Молдовы.

Там также напомнили, что неизвестный дрон залетел в Молдову в разгар массированной атаки РФ на Украину, которая состоялась этой ночью.

"Ответственные учреждения продолжают документировать дело и следить за ситуацией", – говорится в сообщении.

Беспилотник мог быть украинским

Пока военные изучают найденные обломки, в МИД Молдовы заявили, что он мог быть украинским.

"Министерство иностранных дел постоянно ведет переговоры с украинскими властями относительно беспилотника, который взорвался в Оргии, но, по первым данным, он, скорее всего, украинского происхождения", – указано в официальном сообщении ведомства.

В то же время дипломаты подчеркнули: ответственность за инцидент лежит исключительно на государстве-агрессоре – России.

"Независимо от происхождения беспилотника, ответственность за любой беспилотник, который достигает территории Республики Молдова, лежит на России, которая начала незаконную войну в соседней стране. Мы солидарны с украинцами, которые борются и теряют жизни за свободу своей страны, а также за мир на европейском континенте, включая мир в Республике Молдова", – отметили в молдавском МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ночью атаковала Украину ударными дронами: силы ПВО обезвредили 124 из 155 целей, 20 вражеских беспилотников достигли целей.

В частности, под ударами РФ находилась Одесская область. В области оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. В частности, в области врагу удалось поразить энергетический объект. А в Одессе дрон взорвался вблизи остановки общественного транспорта, ранив водителя маршрутки и двух одесситок.

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