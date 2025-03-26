В Молдове задержали главу Гагаузии: что известно и при чем здесь "российский след"

В Молдове задержан губернатор Гагаузского автономного округа Евгений Гуцул. Задержание произошло вечером 25 марта в международном аэропорту Кишинева в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным финансированием ее избирательной кампании из "запрещенных законом источников" и рядом других противозаконных действий.

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Задержание официально подтвердили в Национальном антикоррупционном центре Молдавии. Там подчеркнули, что пока Гуцула задержана на 72 часа.

"Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуратура муниципалитета Кишинева объявили о задержании 25 марта губернатора Гагаузского автономного округа в международном аэропорту Кишинева по уголовному делу по фактам нарушения управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов главы автономии состоялось по тому же делу, в котором расследуют действия фигуранта финансовой деятельности конкурента на выборах 2023 года, в котором прошли обыски НАК в Оргее 25 марта 2025 года", – говорится в официальном заявлении Национального антикоррупционного центра Молдовы.

В ведомстве считают, что Гуцул победила на выборах в 2023 году посредством денег, полученных от источников, запрещенных законодательством. Речь идет о сумме 370 000 леев (около 19 000 евро), которая, как считают прокуроры, поступила из России под видом частных пожертвований.

"Подозреваемую задержали на 72 часа, она находятся под стражей НАК. По этому делу действия проводились под процессуальным руководством прокуроров Кишиневской городской прокуратуры при поддержке Национальной следственной инспекции. Мы отмечаем, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного решения суда, которое не подлежит обжалованию", – говорится в заявлении НАЦ.

Между тем, как сообщили в TV8, соратница Гуцул по бывшей пророссийской партии "Шор", которую в 2023 году в Молдове запретили, заявила, что губернатор Гагаузской автономии якобы планировала лететь в Турцию по "рабочим вопросам" и якобы имела билет на возвращение в Молдову на 30 марта.

Журналисты также напомнили, что ранее антикоррупционные прокуроры завершили предъявление доказательств обвинения по делу Евгении Гуцул. По версии следствияв должности секретаря запрещенной пророссийской партии "Шор", Гуцул систематически ввозила в Молдову средства, полученные от организованной преступной группировки из России.

"Сейчас будут рассматриваться доказательства защиты. Как говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры, двое подозреваемых обвиняются в совершении преступления пособничества организованной преступной группировкой в ​​незаконном финансировании политической партии и конкурента на выборах. Так, во время 54 судебных заседаний, исследовано более 40 носителей информации с результатами проведения специальных следственных мероприятий. В общей сложности уголовное дело насчитывает 68 томов и было направлено в суд 23 апреля 2024 года", – говорится в материале TV8.

Напомним, ранее в ISW указывалось, что Москва применила "гибридные" методы влияния на выборы в Грузии и Молдове. Аналитики подчеркнули, что Кремль опирался на информационные операции как в Грузии, так и в Молдове, адаптируя свои методы к особенностям истории, правительствам, геополитике и общинам двух стран. ISW проанализировал попытки Москвы повлиять на президентские выборы первого тура 20 октября 2024 г. и референдум ЕС в Молдове, а также парламентские выборы 26 октября того же года в Грузии.

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