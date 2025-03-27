'Используйте весь арсенал': задержанная в Молдове глава Гагаузии обратилась к Путину с призывом добиться ее освобождения из-под стражи

Глава Гагаузского автономного округа в Молдове Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину после своего задержания. Через своих адвокатов она призвала главаря Кремля "давить" на молдавские власти с целью ее освобождения.

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При этом Гуцул попросила диктатора РФ "использовать весь арсенал". Свое обращение к военному преступнику она опубликовала в своем Telegram-канале.

В своем обращении к Путину глава Гагаузского автономного округа заявила, что говорит от имени гагаузского народа, который "никогда не изменял своим историческим друзьям".

Она потребовала, чтобы военный преступник использовал дипломатические, политические и правовые механизмы, чтобы надавить на власти Молдовы. С помощью Путина глава Гагаузского автономного округа рассчитывает выйти на свободу.

"Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", – призвала Гуцул.

Стоит отметить, что вслед за обращением к диктатору РФ Гуцул опубликовала обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Она заявила, что надеется на международную поддержку и авторитет Турции.

"Гагаузия нуждается в Турции – как и много лет назад, когда голос Анкары помог сохранить мир и справедливость. Сегодня мы вновь рассчитываем на Ваше вмешательство, чтобы защитить законные права гагаузского народа", – говорится в обращении Гуцул.

Напомним, в Молдове задержали главу Гагаузского автономного округа Евгению Гуцул. Задержание произошло вечером 25 марта в международном аэропорту Кишинева в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным финансированием ее избирательной кампании из "запрещенных законом источников" и рядом других противозаконных действий.

Ранее сообщалось, что Москва применила "гибридные" методы влияния на выборы в Грузии и Молдове. Аналитики подчеркнули, что Кремль опирался на информационные операции как в Грузии, так и в Молдове, адаптируя свои методы к особенностям истории, правительствам, геополитике и общинам двух стран.

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