В мире началась истерия iPhone 15: в Дубае в первый день продаж устроили массовую потасовку. Видео

Каждый год после выхода новой модели смартфона iPhone от компании Apple в мире поднимается настоящий ажиотаж. Фанаты бренда выстраиваются в очереди, чтобы первыми приобрести новый гаджет. Но в этом году всех превзошли покупатели в Объединенных Арабских Эмиратах. Они не просто пришли большой толпой в фирменный магазин Apple, чтобы приобрести "яблочный" смартфон в первый день продаж, но и устроили массовую потасовку.

Видео огромной очереди и попытки некоторых самых нетерпеливых прорваться ко входу в магазин стали распространяться по соцсетям. Чтобы посмотреть их, долистайте новость до конца.

В пятницу, 22 сентября, сотни желающих приобрести iPhone 15 заполонили торговый центр в Дубае. Очередь заняла целый этаж Mall of the Emirates. Похожая ситуация сложилась и в Dubai Mall. На фото видно, что фанаты бренда заняли практически все свободное пространство. Они собрались, чтобы дождаться открытия фирменного магазина и приобрести новый смартфон в первый же день.

Видео дня

Впоследствии в сети начали всплывать видео, как находящиеся в начале очереди люди стали толкать друг друга. Судя по видео, самые нетерпеливые попытались прорваться за ограждение, выставленное перед магазином Apple. В результате между покупателями произошла потасовка. Успокаивать их пришлось охране торгового центра.

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