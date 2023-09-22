Три генератора, новая мебель и сотни килограммов еды: что можно купить в Украине за цену нового iPhone 15
В Украине наконец объявили официальные цены на новые iPhone 15. И топовая модель iPhone 15 Pro Max 256Gb стоит недешево – от 63 499 грн. На эту сумму в Украине сейчас можно приобрести, к примеру, три бензиновых генератора, или сделать гигантские запасы продуктов, или несколько раз обновить мебель на кухне и многое другое, не говоря уже о помощи ВСУ.
Как показал мониторинг OBOZREVATEL, расценки стали публиковать 22 сентября официальные продавцы техники Apple в Украине. Мы подсчитали, что можно купить за ту же сумму денег, которую стоят новые "яблочные" гаджеты.
iPhone 15 – официальные цены в Украине
- iPhone 15 Pro Max 256Gb – от 63 499 грн;
- iPhone 15 Pro 128Gb – от 53 499 грн;
- iPhone 15 plus 128Gb – от 47 499 грн;
- iPhone 15 128Gb – от 42 499 грн.
Что можно купить за цену iPhone 15 Pro Max?
Для сравнения мы взяли топовую модель, которая к тому же получила больше всего обновлений, – iPhone 15 Pro Max с минимальным для нее объемом памяти 256Gb. Цена такого телефона у сертифицированных продавцов Apple в Украине составляет 63,5 тыс. грн. И вот что можно купить на эти деньги:
- Запас пиццы на полгода
Речь идет о большой мясной пицце диаметром 40 см. В крупных сетях ресторанов такая стоит от 320 грн. Мы взяли среднюю цену 350 грн. То есть вместо покупки нового iPhone можно есть пиццу каждый день в течение полугода: заказать по одной пицце получится 181 раз.
- 1720 килограммов гречки
Кило обычной гречневой крупы в "АТБ" сейчас стоит 36,9 грн. То есть на 63,5 тыс. грн можно закупить почти два центнера – и это по розничным ценам!
- 3735 "социальных" батонов
400 г белого батона от социально-ориентированных производителей продается цене от 17 грн. За стоимость нового смартфона от Apple можно купить 3735 штук.
- Три приличных генератора на бензине
Речь идет о самых популярных в Украине безиновых генераторах мощностью 2-3 кВт. От 20 тыс. грн стоят модели с электронным пуском, которые не нужно заводить вручную. Если же вас не смущает ручной пуск, за цену iPhone можно купить уже около пяти более бюджетных моделей.
- Три не самых емких EcoFlow
Зарядные станции EcoFlow одной из самых популярных (но не самых емких моделей) RIVER 2 Max продают в Украине по цене от 21 тыс. грн. Это практически ровно три станции за цену одного нового iPhone Pro Max.
- Почти 4 готовых кухонных гарнитура
Для расчета взята готовая модульная мебель на кухню длиной 3 м (цены от 16 тыс. грн). Разумеется, цены на кухонную мебель под заказ значительно выше, и в таком случае стоимости iPhone на обновление кухни может уже не хватить.
- 352 мешка картошки на зиму
Речь идет о мешках по 20 кг. Кило картошки стоит около 9 грн, один мешок – 180 грн. Так что запасы получатся более чем существенными.
- Собрать 10 детей в школу
В среднем сборы одного ребенка в школу в 2023 году стоили 5945 грн (правда, без учета одежды). На 63,5 тыс. грн купить школьные принадлежности статистически можно 10,7 детей. То есть собрать в школу получится 10 детей, и еще останется около 4000 грн.
- LED-лампы на полное освещение 141 квартиры
Стандартная "ледка" с цоколем E27 стоит от 30 грн (если без акций). Соответственно, за цену iPhone можно приобрести 2116 энергоэффективных лампочек. Это хватит в среднем на освещение 141 квартиры (суммарно с 15 лампами в \жилых и нежилых помещениях).
Разумеется, также вместо нового айфона, деньги можно потратить на поддержку ВСУ. Такая сумма может полностью покрыть небольшой сбор на потребности конкретного подразделения, или же существенно помощь в более крупных проектах. Например, если на автомобиль для защитников собирают 300 тыс. грн, взнос в 63,5 тыс. покроет сразу 21% от такой потребности.
Ранее OBOZREVATEL также писал, сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах. В рейтинг добавили Украину.
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