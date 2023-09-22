Три генератора, новая мебель и сотни килограммов еды: что можно купить в Украине за цену нового iPhone 15

В Украине наконец объявили официальные цены на новые iPhone 15. И топовая модель iPhone 15 Pro Max 256Gb стоит недешево – от 63 499 грн. На эту сумму в Украине сейчас можно приобрести, к примеру, три бензиновых генератора, или сделать гигантские запасы продуктов, или несколько раз обновить мебель на кухне и многое другое, не говоря уже о помощи ВСУ.

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, расценки стали публиковать 22 сентября официальные продавцы техники Apple в Украине. Мы подсчитали, что можно купить за ту же сумму денег, которую стоят новые "яблочные" гаджеты.

iPhone 15 – официальные цены в Украине

iPhone 15 Pro Max 256Gb – от 63 499 грн;

iPhone 15 Pro 128Gb – от 53 499 грн;

iPhone 15 plus 128Gb – от 47 499 грн;

iPhone 15 128Gb – от 42 499 грн.

Что можно купить за цену iPhone 15 Pro Max?

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Для сравнения мы взяли топовую модель, которая к тому же получила больше всего обновлений, – iPhone 15 Pro Max с минимальным для нее объемом памяти 256Gb. Цена такого телефона у сертифицированных продавцов Apple в Украине составляет 63,5 тыс. грн. И вот что можно купить на эти деньги:

Запас пиццы на полгода

Речь идет о большой мясной пицце диаметром 40 см. В крупных сетях ресторанов такая стоит от 320 грн. Мы взяли среднюю цену 350 грн. То есть вместо покупки нового iPhone можно есть пиццу каждый день в течение полугода: заказать по одной пицце получится 181 раз.

1720 килограммов гречки

Кило обычной гречневой крупы в "АТБ" сейчас стоит 36,9 грн. То есть на 63,5 тыс. грн можно закупить почти два центнера – и это по розничным ценам!

3735 "социальных" батонов

400 г белого батона от социально-ориентированных производителей продается цене от 17 грн. За стоимость нового смартфона от Apple можно купить 3735 штук.

Три приличных генератора на бензине

Речь идет о самых популярных в Украине безиновых генераторах мощностью 2-3 кВт. От 20 тыс. грн стоят модели с электронным пуском, которые не нужно заводить вручную. Если же вас не смущает ручной пуск, за цену iPhone можно купить уже около пяти более бюджетных моделей.

Три не самых емких EcoFlow

Зарядные станции EcoFlow одной из самых популярных (но не самых емких моделей) RIVER 2 Max продают в Украине по цене от 21 тыс. грн. Это практически ровно три станции за цену одного нового iPhone Pro Max.

Почти 4 готовых кухонных гарнитура

Для расчета взята готовая модульная мебель на кухню длиной 3 м (цены от 16 тыс. грн). Разумеется, цены на кухонную мебель под заказ значительно выше, и в таком случае стоимости iPhone на обновление кухни может уже не хватить.

352 мешка картошки на зиму

Речь идет о мешках по 20 кг. Кило картошки стоит около 9 грн, один мешок – 180 грн. Так что запасы получатся более чем существенными.

Собрать 10 детей в школу

В среднем сборы одного ребенка в школу в 2023 году стоили 5945 грн (правда, без учета одежды). На 63,5 тыс. грн купить школьные принадлежности статистически можно 10,7 детей. То есть собрать в школу получится 10 детей, и еще останется около 4000 грн.

LED-лампы на полное освещение 141 квартиры

Стандартная "ледка" с цоколем E27 стоит от 30 грн (если без акций). Соответственно, за цену iPhone можно приобрести 2116 энергоэффективных лампочек. Это хватит в среднем на освещение 141 квартиры (суммарно с 15 лампами в \жилых и нежилых помещениях).

Разумеется, также вместо нового айфона, деньги можно потратить на поддержку ВСУ. Такая сумма может полностью покрыть небольшой сбор на потребности конкретного подразделения, или же существенно помощь в более крупных проектах. Например, если на автомобиль для защитников собирают 300 тыс. грн, взнос в 63,5 тыс. покроет сразу 21% от такой потребности.

Ранее OBOZREVATEL также писал, сколько зарплат нужно выложить за новый iPhone 15 в разных странах. В рейтинг добавили Украину.