В Милане трамвай сошел с рельсов: два человека погибли, десятки пострадали. Фото и видео

В Милане (Италия) переполненный трамвай сошел с рельсов и врезался в здание. В результате аварии по меньшей мере два человека погибли и 40 травмированы.

По данным ВВС, один из погибших, 60-летний мужчина, вероятно, был пешеходом и оказался под трамваем. Другая жертва, а также большинство раненых были пассажирами.

Очевидцы рассказали, что перед аварией они услышали странный шум под вагоном, далее трамвай набрал скорость и въехал в фасад. Перед столкновением транспорт задел светофор, а затем разбил окно ресторана.

Один из пассажиров рассказал, что подумал о землетрясении и упал на пол вместе с другими.

"Я подумал, что это землетрясение. Я сидел и упал на пол вместе с другими пассажирами. Это было ужасно", – рассказал он.

Мэр города Джузеппе Сала заявил о проведении расследования. Одной из возможных причин аварии считают внезапное ухудшение состояния здоровья водителя. По словам мэра, водитель транспорта был опытным.

На инцидент отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она выразила соболезнования родным погибших.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с серьезной аварией в Милане. Мои личные соболезнования и соболезнования всего правительства семьям жертв. Выражаю солидарность с городом Милан и искренние пожелания скорейшего и полного выздоровления раненым", – написала Мелони.

