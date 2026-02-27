В Киеве во время движения загорелся трамвай. Все подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 27 февраля, во время движения загорелся трамвай. Происшествие случилось на улице Кирилловской, движение нескольких маршруток временно остановилось.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения чрезвычайного происшествия установят специалисты.

"На улице Кирилловской во время движения загорелся трамвай – что-то с электричеством. Пожарные спасатели уже в пути", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что огонь возник на крыше трамвая в районе токоприемника (пантографа).

Как уточнили в пресс-службе КП "Киевпастранс", в результате чрезвычайного происшествия задерживается движение трамваев № 11, 12, 16, 19 по улице Кирилловской.

Впоследствии информацию о том, что во время движения произошло возгорание трамвая, подтвердили в пресс-службе ГСЧС Киева. Спасатели уточнили, что в 13:49 пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 26 февраля, постепенно начали возобновлять работу электротранспорта. Так, на маршруты вышли троллейбусы и трамваи на правом берегу города.

