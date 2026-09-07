В Майами грузовой самолет Amazon выкатился за пределы взлетной полосы: погибли как минимум пять человек. Фото. Видео

По меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента с грузовым самолетом Amazon Air в международном аэропорту Майами в США. 6 сентября во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в автомобили на парковке и вызвал пожар.

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Местные власти подтвердили BBC гибель как минимум пяти человек. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила на пресс-конференции, что несколько пострадавших также были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Глава пожарной службы Майами Райед Джадалла позже уточнил, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Их доставили в местный травматологический центр.

Еще двух человек госпитализировали в другие больницы. Информацию о степени тяжести их травм местные власти на момент сообщения не уточнили.

Сам инцидент произошел около 14:00. В аэропорту Майами сообщили, что рейс Prime Air 7598 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, и самолет оказался в нерабочем состоянии в северо-западной части аэропорта.

Рейс из Пуэрто-Рико

По имеющимся данным, в аварию попал самолёт Boeing 767-300, который прибыл в Майами из Международного аэропорта имени Луиса Муньоса Марина в Пуэрто-Рико.

Самолет должен был приземлиться на взлетно-посадочную полосу №30. Ее длина составляет 2853 метра. Всего в Международном аэропорту Майами четыре взлетно-посадочные полосы.

Представительница Amazon по связям со СМИ Келли Нантел подтвердила, что инцидент произошел с самолетом Amazon Air, который эксплуатирует компания 21 Air.

"Мы можем подтвердить, что с самолетом Amazon Air, эксплуатируемым компанией 21 Air, сегодня произошел инцидент при попытке посадки в Международном аэропорту Майами", – заявила она.

Нантел добавила, что ситуация быстро меняется, а компания продолжает собирать информацию. Amazon сотрудничает с местными властями и соответствующими службами, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Данные о самолете

Согласно данным из открытых источников, в инциденте участвовал Boeing 767-33AER с регистрационным номером N1997A. Самолет был изготовлен в 1994 году.

Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что в момент выезда за пределы взлетно-посадочной полосы самолет двигался со скоростью 112 узлов, или примерно 207 км/ч.

Обстоятельства, приведшие к тому, что грузовой самолёт выкатился за пределы полосы, устанавливаются.

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