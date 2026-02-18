"Новая почта" начала работать в США: цена услуг и как отправить посылку
Клиенты "Новой почты" смогут отправлять в Украину посылки и документы из США. Это стало возможным благодаря партнерству с UPS Store – отправления весом до 30 кг будут принимать более 6000 почтовых пунктов компании в Соединенных Штатах.
Об этом сообщили в "Новой почте" 18 февраля. Отмечается, что США стали 17-й страной за пределами Украины, где заработала "Новая почта".
Срок и стоимость отправления из США
Срок отправления составляет от 7 дней. Зато стоимость услуги зависит от веса и способа доставки:
- до 1 кг – $25;
- до 2 кг – $30;
- до 5 кг – $50;
- до 10 кг – $80;
- до 20 кг – $150;
- до 30 кг – $200.
Стоимость услуги оплачивает отправитель в США. А получатель платит за таможенные сборы и таможенно-брокерские услуги.
Допустимые габариты
- Документы: не более 35 х 25 х 2 см (длина – ширина – толщина), а фактический вес – до 1 кг.
- Посылка: фактический или объемный вес (большее значение из двух) – до 30 кг.
Размер объемного веса рассчитывается не на весах, а из габаритов посылки. Величину определяют по формуле:
- (Длина х Ширина × Высота) / 4000.
Как отправить посылку из отделения Nova Post в США
- Подготовьте отправление. Убедитесь, что все вещи разрешено перевозить, и уложите их в удобную упаковку (за дополнительную подготовку в отделении могут взять отдельную плату).
- Создайте международное отправление: в мобильном приложении Nova Post, в Личном кабинете или на официальном сайте.
- Введите данные отправителя и получателя. Информация заполняется латиницей: фамилия и имя, электронный адрес, номер телефона, номер отделения или полный адрес получателя в Украине.
- Оплатите отправление онлайн удобным способом.
- Посетите ближайшее партнерское отделение Nova Post в США.
- Покажите QR-код экспресс-накладной оператору, чтобы он подтвердил отправление.
- Отправление в открытом виде нужно передать оператору. Он осмотрит содержимое на отсутствие запрещенных товаров и оформит посылку для дальнейшей доставки.
Как уже сообщал OBOZ.UA, "Новая почта" изменила стоимость своих услуг, в результате чего тарифы на доставку документов и посылок (в основном габаритных) выросли на 10-20 гривен, но при этом цены на небольшие отправления остались на привычном уровне. Это объяснили необходимостью сохранить качество и скорость услуг.
