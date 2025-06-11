В Лос-Анджелесе ввели комендантский час, продолжаются массовые задержания: что происходит. Фото и видео

В Лос-Анджелесе (США) продолжаются массовые акции протеста, в ходе которых по меньшей мере 378 человек были арестованы за последние четыре дня. Чтобы попытаться локализировать беспорядки и предотвратить их распространению было принято решение о введении комендантского часа.

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Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что комендантский час может действовать в течение нескольких дней и затронет менее 100 тыс. из 4 миллионов жителей мегаполиса. Об этом сообщает издание Axios.

В городской администрации заявили, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00 по местному времени. Власти решили ввести ограничения на фоне действий по борьбе с грабежами и вандализмом, имевшими место во время протестов, а также на фоне противостояния администрации президента США Дональда Трампа и лидеров Демократической партии по поводу ответа на протесты.

В свою очередь полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что начало проводить массовые аресты. По информации правоохранителей, сотни человек были задержаны за то, что не разошлись в месте незаконного собрания.

Аналогичные протесты против иммиграционной и таможенной политики Трампа распространились на такие крупные города, как Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл, Денвер, Сан-Франциско, Атланта и другие. Протесты происходят на фоне гонки профильных ведомств за выполнение квот Белого дома на аресты иммигрантов.

Накануне между президентом США и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом возникли напряженные отношения. Руководитель штата предупредил в обращении к калифорнийцам, что Трамп "продвигает неизбирательные массовые депортации, рискуя общественной безопасностью". Губернатор возмутился, чтоб президент решил ввести в штат Национальную гвардию, и предупредил, что "демократия находится под угрозой".

Массовые протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня из-за рейдов Иммиграционной и таможенной полиции, в ходе которых были задержаны десятки людей, в том числе на рабочих местах. Спустя несколько дней мэр Басс заявила, что не получала никаких сообщений о дальнейших рейдах Иммиграционной и таможенной полиции в тот день, но местная полиция и чиновники говорят, что их держат в неведении и не уведомляют о рейдах.

Напомним, в США правоохранители блокируют работу масс-медиа во время акций протестов. Так, полицейские Лос-Анджелеса заблокировали работу съемочной группы CNN, которая пыталась сделать репортаж с места событий.

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско, где также прошли протесты, 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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