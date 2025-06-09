Протесты в США: в Сан-Франциско полиция задержала 60 митингующих. Видео

В ходе протестов против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа в Сан-Франциско 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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Как передает NBC News, хулиганство, согласно отчету полицейских, началось около 7 часов вечера в финансовом районе города, на перекрестке улиц Сансом и Вашингтон, где офицеры следили за демонстрацией. Там находится здание Иммиграционной и таможенной службы, под которым сотни людей собрались с плакатами и скандировали лозунги.

Некоторые члены акции протеста начали вести себя агрессивно, совершили нападения и акты вандализма.

Поскольку собрание было объявлено незаконным, многие демонстранты разошлись. Однако, как заявили правоохранители, часть "продолжила заниматься противоправной деятельностью". Двое офицеров получили легкие травмы, но одного из них пришлось госпитализировать.

Беспорядки распространились на улицы Маркет и Кирни, где протестующие громили здания и патрульные машины. Полиция сообщила, что некоторые митингующие откололись от основной группы и взялись портить имущество в близлежащих районах.

Затем небольшая группа переместилась в квартал 200 по улице Монтгомери, где офицеры отдали приказы о разгоне. Именно там полиция провела большинство арестов.

Утверждается, что на месте происшествия копы обнаружили огнестрельное оружие. Личности арестованных не разглашаются.

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури заявил, что в этом районе вандалы повредили многие транспортные средства муниципальной службы и разбили окна местных предприятий.

"Каждый человек в этой стране имеет право мирно высказывать свое мнение, и местные правоохранительные органы всегда будут защищать это право, как и право каждого жителя нашего города на безопасность. Но мы никогда не потерпим агрессивного и разрушительного поведения", – подчеркнул мэр.

"Насилие, направленное против сотрудников правоохранительных органов или госслужащих, неприемлемо ни при каких обстоятельствах", – продолжил он.

Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал калифорнийцев "не прибегать к насилию" и "оставаться мирными" во время демонстраций.

"Не давайте Дональду Трампу то, что он хочет. Говорите. Оставайтесь мирными. Оставайтесь спокойными. Не применяйте насилие и уважайте сотрудников правоохранительных органов, которые делают все возможное для поддержания мира", – призвал Ньюсом.

Как писал OBOZ.UA:

– На днях в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики Вашингтона в отношении нелегалов. В ответ власти отправили в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Нацгвардии.

– Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

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