Нацгвардии мало: Трамп мобилизовал более 700 морских пехотинцев из-за протестов в Лос-Анджелесе – CNN

В Лос-Анджелесе продолжаются масштабные беспорядки, вызванные протестами против иммиграционной политики США и действий правоохранителей. В ответ на обострение ситуации президент США Дональд Трамп принял решение о мобилизации более 700 морских пехотинцев и направлении их в регион для поддержки Национальной гвардии.

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Как сообщает CNN, по меньшей мере 50 человек были арестованы во время массовых акций в центре города в течение выходных. По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса (LAPD), в субботу были задержаны 29 протестующих за отказ разойтись, а в воскресенье — еще 21 человек за более серьезные правонарушения, среди которых мародерство, нападение с применением смертельного оружия и покушение на убийство с использованием коктейлей Молотова.

В результате столкновений пострадали пятеро полицейских и пять служебных лошадей. Полиция применила ручные газовые гранаты и более 600 единиц менее летального оружия для разгона толпы.

На фоне обострения ситуации с безопасностью LAPD объявил "тактическое предупреждение". Это означает, что все офицеры должны оставаться на дежурстве и быть готовыми к немедленному реагированию. В то же время запросы граждан, которые не касаются чрезвычайных событий, могут остаться без внимания до отмены предупреждения.

Особенно напряженной ситуация стала возле столичного центра содержания под стражей, где протестующие требовали прекратить депортации и освободить задержанных. Демонстранты скандировали лозунги, держали плакаты вроде "ICE из Лос-Анджелеса" и размахивали флагами Мексики и других стран.

Среди задержанных оказался и известный калифорнийский профсоюзный лидер Дэвид Уэрта. Его обвиняют в заговоре с целью препятствования работе правоохранителей. По версии прокуратуры, Уэрта вместе с группой активистов заблокировал ворота в правительственное здание и отказался разойтись по приказу офицеров. В понедельник он был освобожден под залог в 50 тысяч долларов. Судебное слушание назначено на 7 июля.

"Я не один в этой борьбе. Моя семья и община со мной. Мы победим, когда будем организованными. Но наше движение должно оставаться ненасильственным", — заявил Уэрта после первого появления в суде.

Несмотря на предыдущую жесткую риторику, президент Трамп в понедельник несколько сменил тон.

"Я бы не назвал это восстанием, но оно могло им стать. Это были серьезные события с большим ущербом", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Однако еще за несколько часов до этого он охарактеризовал протестующих как "повстанцев" и "профессиональных агитаторов".

На фоне беспорядков, по распоряжению Трампа, в Калифорнию уже переброшены 2000 бойцов Национальной гвардии.

Кроме того, в регионе находятся еще 1600 военных в состоянии ожидания приказов. CNN отмечает, что отдельно было мобилизовано более 700 морских пехотинцев — это один из крупнейших примеров привлечения сил армии США на внутренней территории за последние годы.

Правозащитники тем временем предупреждают об опасности чрезмерного силового давления на мирные демонстрации и призывают власти к диалогу с общинами, а не репрессиям.

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики президента Дональда Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Трамп в свою очередь заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

Известно, что в Сан-Франциско, где также состоялись протесты, 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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