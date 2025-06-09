В США вспыхнули протесты против миграционной политики Трампа: Нацгвардия готовится разгонять митингующих в Калифорнии.

В США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики Трампа в отношении нелегалов. В ответ в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления протестов.

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Как сообщает The Guardian. Отмечается, что администрация Трампа развернула около 2 000 солдат Нацгвардии без формального запроса штата – впервые с 1965 года. Это стало реакцией на массовые задержания иммигрантов без документов, которые проводила иммиграционная служба ICE по всей стране.

Трамп подписал президентский меморандум, который позволяет федеральному правительству вводить войска для "борьбы с беззаконием". По его словам, "беспорядок, которому позволили гноиться, нужно остановить".

Зато губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал этот шаг, назвав его "незаконным" и "опасным прецедентом".

"Это серьезное нарушение государственного суверенитета – разжигание напряженности и вытягивание ресурсов из того места, где они действительно нужны. Отмените приказ. Верните контроль Калифорнии", – сказал американский чиновник.

Ньюсом также напомнил, что губернаторы штатов являются главнокомандующими своей Нацгвардии, и любое развертывание без согласования – это злоупотребление властью.

Полиция Лос-Анджелеса уже начала вытеснять протестующих с территории возле городского центра содержания. Митингующие требуют отмены рейдов ICE и защиты прав мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о полном ограничении въ езда в США граждан 12 стран якобы из-за рисков безопасности. Речь идет о гражданах Афганистана, Мьянмы (Бирма), Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также глава США заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации - вариант, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули США.

Ранее, еще в конце января 2025 года новосозданная администрация Трампа настойчиво призвала правительство Украины принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран. Чрезвычайный запрос иллюстрирует агрессивную попытку Белого дома найти добровольных партнеров, которые примут депортированных людей.

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