'Приказали заложить руки за спину': в Лос-Анджелесе полиция заблокировала работу CNN на акции против Трампа. Видео

В городах Соединенных Штатов продолжаются протесты против политики президента страны Дональда Трампа, причем правоохранители блокируют работу масс-медиа во время этих акций. Так, полицейские Лос-Анджелеса заблокировали работу съемочной группы CNN, которая пыталась сделать репортаж с места событий.

Видео дня

Журналистов сначала задержали, а затем принудительно, с заведенными назад руками, вывели в другое место. Как сообщили в CNN, полиция блокировала работу телеведущего Джейсона Кэрролла и его съемочной группы.

На видео можно увидеть, как полицейский запретил членам съемочной группы работать.

"Вы не арестованы, потому что вы пресса. Мы разрешаем вам уйти, но вам нельзя возвращаться. Если вы вернетесь, то будете арестованы", – сказал офицер полиции журналистам.

По словам Джейсона Кэрролла, его схватили сзади за обе руки, когда отводили в другое место – этот инцидент также есть на видео. Журналист уточнил, что его потом задержали, но ненадолго.

В свою очередь правозащитная группа "Репортеры без границ" заявила, что с начала демонстраций в этом городе было совершено по меньшей мере 31 нападение на журналистов, 27 из которых были совершены правоохранителями. Группа защиты свободы прессы считает, что правоохранительные органы намеренно преследуют репортеров – потому что никакого другого объяснения представители власти не предоставляют.

Правозащитники письменно выразили обеспокоенность министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и потребовали объяснений, почему "федеральные офицеры, похоже, намеренно атакуют журналистов, которые занимаются только освещением новостей". Но чиновница администрации Трампа еще не ответила.

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Трамп заявил, что Лос-Анджелес якобы "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

В Сан-Франциско, где также прошли протесты, 8 июня были арестованы 60 человек, в том числе несовершеннолетние. Полиция заявила, что воскресный митинг перерос в беспорядки; двое копов получили травмы.

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