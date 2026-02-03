В Ливии застрелили сына Каддафи: все подробности

Во вторник, 3 февраля, стало известно, что Саиф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, был убит. Его застрелили в саду возле его дома.

Видео дня

Нападавших было четверо, им удалось скрыться. Об этом пишут Reuters и Al Arabiya со ссылкой на источники, близкие к семье Каддафи, адвоката Халеда эль-Зайди и ливийские СМИ.

53-летнего мужчину убили в городе Зинтан, в 136 километрах к юго-западу от столицы Триполи. По словам источника медиа, пока неизвестно, кто ответственен за убийство.

Четверо вооруженных мужчин ворвались в резиденцию Саифа аль-Ислама Каддафи после того, как вывели из строя камеры наблюдения. По данным источников, он противостоял нападавшим и был убит около 2:30 утра по местному времени.

Что известно о погибшем

Саифа аль-Ислама долго считали преемником его отца. В 2021 году он объявил, что будет баллотироваться на пост президента, но эти выборы были отложены на неопределенный срок.

Несмотря на то, что Саиф аль-Ислам не занимал никакой официальной должности, ранее его считали самой влиятельной фигурой в Ливии после его отца-автократа Муаммара Каддафи, который правил более четырех десятилетий.

Саиф аль-Ислам формировал политику и выступал посредником в проведении высокопрофильных, деликатных дипломатических миссий.

Решив лишить Ливию статуса изгоя, Саиф аль-Ислам наладил отношения с Западом и провозгласил себя реформатором, призывая к принятию конституции и уважению прав человека. Получив образование в Лондонской школе экономики и свободно владея английским языком, он когда-то считался многими правительствами приемлемым, дружественным Западу лицом Ливии.

Но когда в 2011 году вспыхнуло восстание против длительного правления Каддафи, Саиф аль-Ислам сразу же выбрал преданность семье вместо многочисленных друзей, чтобы стать архитектором жестокого подавления повстанцев, которых он называл крысами.

В разговоре с Reuters во время восстания он сказал: "Мы боремся здесь, в Ливии, мы умираем здесь, в Ливии". Каддафи-младший тогда предупредил, что "реки крови потекут, и правительство будет бороться до последнего мужчины, женщины и пули".

После того, как повстанцы захватили столицу Триполи, Саиф аль-Ислам попытался бежать в соседний Нигер, одетый как член племени бедуинов. Ополчение захватило его на пустынной дороге и доставило самолетом в западный город Зинтан.

Там он провел под стражей следующие шесть лет. В 2015 году суд в Триполи приговорил Саифа аль-Ислама к смертной казни через расстрел за военные преступления. Также его разыскивал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за военные преступления. Суд выдал ордер на его арест за "убийство и преследование".

Однако уже вскоре Саифа аль-Ислама освободили по закону об амнистии. С 2016 года ему разрешили контактировать с людьми в Ливии и за ее пределами.

Он появился в южном городе Сабха в 2021 году, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Ожидалось, что сын Каддафи сыграет на ностальгии по относительной стабильности до восстания 2011 года, поддержанного НАТО, которое свергло режим его отца и вызвало годы хаоса и насилия.

Однако его кандидатура была противоречивой, и против нее выступали многие из тех, кто пострадал от правления Муаммара Каддафи. В конце концов споры, возникшие в результате этого, привели к срыву избирательного процесса и возвращению Ливии в политический тупик.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая прошлого года в столице Ливии Триполи и в городе Мисурата вспыхнули интенсивные вооруженные столкновения между местными группировками. На улицах были слышны взрывы и автоматные очереди, в бой шла бронетехника, поднялся дым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!