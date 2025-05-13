В Ливии вспыхнула гражданская война: между силами Триполи и Мисураты продолжаются ожесточенные бои. Видео

Вечером 12 мая в столице Ливии Триполи и в городе Мисурата вспыхнули интенсивные вооруженные столкновения между местными группировками. На улицах слышны взрывы и автоматные очереди, в бой идет бронетехника, а над городом поднялся дым.

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Местные СМИ сообщили, что причиной внезапного обострения стало убийство Абдула Гани аль-Кикли, известного как Гнива, – одного из ключевых командиров, связанных с правительством национального единства. После этого Вооруженные силы Триполи и Мисраты начали масштабные бои, фактически переросшие в новую фазу гражданской войны.

Столкновения произошли между коалицией Объединенных сил Мисраты, 444-й боевой бригады, 111-й бригады и Сил поддержки Директората против Сил поддержки стабильности, сосредоточенных в районах Абу-Салим и Машру, оплоте Гнива и его группы.

Официальных заявлений о причинах столкновений не было опубликовано.

В Триполи временно прекратил работу международный аэропорт Митига: рейсы экстренно перенаправляют в Мисрату, а из аэропорта эвакуируют гражданские самолеты. Власти призвали жителей оставаться в домах и не подвергать себя опасности.

Медицинские службы работают в чрезвычайном режиме, оказывая помощь раненым в зонах обстрелов.

Представитель Центра скорой помощи и неотложной помощи Малек Марсит объявил чрезвычайное положение в Триполи в ожидании любых событий, которые могут возникнуть в результате продолжающейся эскалации безопасности. Он призвал граждан, проживающих вблизи зон боевых действий, оставаться дома и быть чрезвычайно осторожными, отметив, что Центр чрезвычайных ситуаций готов вмешаться и эвакуировать тех, кто застрял, по номеру 1412.

Между тем Министерство внутренних дел Правительства национального единства призвало граждан, проживающих в западных районах Триполи, оставаться дома ради собственной безопасности.

По словам очевидцев, улицы превратились в военные рубежи, на которых видно бронетехнику, а количество жертв пока неизвестно.

Напомним, что Ливия находится в состоянии гражданской войны еще с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. После этого в стране образовались два основных центра власти - в Триполи и на востоке, которые годами борются за влияние, несмотря на перемирие 2020 года. Страна остается разделенной и нестабильной.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Ливии Триполи 12 февраля было совершено вооруженное нападение на государственного министра по делам кабинета министров страны Аделя Джуму. По имеющейся информации, министр получил ранения и был госпитализирован.

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