В Латвии неизвестные умышленно повреждают системы наблюдения на границе с Россией и Беларусью: что известно

В Латвии продолжается создание "умной инфраструктуры восточной границы" – оснащение границы с Россией и Беларусью системами аудио- и видеонаблюдения, средствами защиты от дронов и т. д. Однако создание новой инфраструктуры "происходит в нестабильных и сложных условиях". Речь идет о провокациях и попытках повреждения уже развернутого оборудования.

Видео дня

Более того,"провокационные методы режимов соседних стран становятся все более агрессивными и хорошо продуманными". Но, несмотря на это, оснащение границы с Россией и Беларусью новой техникой продолжается, утверждают латвийские пограничники.

О чем идет речь

Как отмечает латвийское ведомство, цель "режимов страны-агрессора и ее соседки"(имеются в виду РФ и РБ соответственно) заключается в "намеренном срыве внедрения новой технологической инфраструктуры и задержке внедрения новой интеллектуальной системы" на границе.

В частности, латвийскими пограничниками фиксируются "целенаправленные повреждения столбов видеонаблюдения, коммутаторов и кабелей".

"Умышленное уничтожение оборудования и повреждение кабелей видеонаблюдения – это не случайный вандализм, а целенаправленное действие, направленное на срыв развертывания пограничного наблюдения и задержку внедрения технологий. Однако такие попытки нас не остановят. Повреждения оперативно устраняются, и укрепление восточной границы продолжается. Каждый километр границы, уже оснащенный новыми технологиями, повышает нашу способность своевременно выявлять угрозы и защищать внешнюю границу Латвии и, в конечном итоге, всего Евросоюза", – утверждает глава государственной пограничной службы Латвии, генерал Гунтис Пуятс.

Граница с РБ

Весь ход работ "строго соответствует плану". В частности, на латвийско-белорусской границе строительные работы завершены уже на восьми из одиннадцати участков. 81,7 километра (или более 72 % этой территории) уже оснащены современными технологиями. На остальной части границы "проходят заключительные испытания".

Первые 19,9 километра "умного участка восточной границы" с Беларусью уже введены в эксплуатацию, а на остальной территории "работы фактически завершены, продолжается согласование исполнительной документации".

Граница с РФ

"На латвийско-российской границе сохраняются сложные условия, где строителям приходится преодолевать не только провокации, но и особенности сложной местности и грунта", – отмечают пограничники.

Так или иначе, здесь уже развернуто 28% всей запланированной инфраструктуры.

Одновременно пограничники обучаются работе с новыми системами дальнего наблюдения, а Агентство государственной безопасности совместно с Госпогранслужбой "совершенствуют наблюдательные и связные башни".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия планирует к концу сентября полностью закрыть восточную границу системами обнаружения и противодействия беспилотникам. Для этого страна развертывает новые радиолокационные комплексы, закупает дополнительные радары и интегрирует их в единую систему обороны.

Латвийская разведка уже предупреждала, что имеются признаки подготовки Россией военных провокаций против стран Балтии или Польши. В разведывательном ведомстве отмечают, что россияне не будут открывать второй фронт, но рассматривают "гибридные атаки, ракеты, беспилотники или другие действия, направленные на то, чтобы послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас будут собственные проблемы".

Еще в конце мая Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с Россией. Конструкции устанавливают в три ряда общей шириной около 10 метров, а каждый бетонный элемент весит примерно 1,5 тонны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!