Латвия до конца сентября разместит на границе с Россией системы обнаружения дронов

Латвия до конца сентября планирует полностью прикрыть восточную границу системами обнаружения и противодействия беспилотникам. Для этого страна развернет новые радиолокационные комплексы, закупит дополнительные радары и интегрирует их в единую систему обороны.

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Об этом пишет Delfi. Издание ссылается на заявление министра обороны Латвии Райвиса Мелниса, с которым он выступил 21 июля в эфире программы "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

На границе развернут новые радары

По словам Мелниса, до конца сентября на восточной границе страны должны быть размещены радиолокационные системы и средства обнаружения дронов, что позволит значительно усилить защиту от беспилотников.

Министр пояснил, что перед вводом в эксплуатацию новые системы необходимо подготовить и интегрировать в общую систему обороны страны. Кроме того, планируется закупка дополнительных систем управления и командования.

Латвия ведет переговоры о закупке оборудования

Для полноценного укрепления восточной границы Министерство обороны также планирует приобрести дополнительные радары.

По словам Мелниса, в настоящее время ведутся переговоры с одним из государств о закупке необходимого оборудования. При этом он не уточнил, о какой именно стране идет речь.

Всю восточную границу прикроют до конца сентября

Министр отметил, что в настоящее время на одном из участков границы уже работает автоматизированная система противодействия беспилотникам. Её используют для отработки алгоритмов работы и проверки эффективности решений в реальных условиях.

Согласно плану Министерства обороны, к концу сентября вся восточная граница Латвии должна быть покрыта взаимоинтегрированными автоматизированными системами обнаружения и противодействия дронам, которые будут работать как единый оборонный комплекс.

Ранее латвийская разведка предупреждала, что имеются признаки подготовки Россией военных провокаций против стран Балтии или Польши. В разведывательном ведомстве отметили, что россияне не будут открывать второй фронт, но рассматривают "гибридные атаки, ракеты, беспилотники или другие действия, направленные на то, чтобы послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас будут собственные проблемы".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с Россией. Конструкции устанавливают в три ряда общей шириной около 10 метров, а каждый бетонный элемент весит примерно 1,5 тонны.

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