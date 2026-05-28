Латвия начала устанавливать 'зубы дракона' на границе с Россией: что известно

На территории приграничных земель в Латвии началось размещение первых анти-мобильных барьеров типа "зубы дракона", которые должны сдерживать технику потенциального противника. Конструкции устанавливают в три ряда общей шириной около 10 метров, а каждый бетонный элемент весит примерно 1,5 тонны.

Работы являются частью масштабного оборонного проекта вдоль восточной границы. Об этом сообщает издание LSM English.

Установка "зубов дракона" осуществляет National Armed Forces of Latvia в рамках развития инфраструктуры Baltic Defence Line – оборонной системы вдоль границ с Россией и Беларусью. Часть земель, где ведутся работы, была предварительно изъята для нужд обороны, включая частные участки, за что владельцам предусмотрена компенсация.

Барьеры размещают в три линии с минимальными промежутками, чтобы исключить проезд военной техники. Сейчас это только первый этап – в дальнейшем планируется строительство противотанковых рвов и других инженерных препятствий.

Реализация проекта задерживалась из-за согласования с пограничной службой, сложности выбора локаций и процедуры выкупа земель. После принятия специального закона процесс ускорился, что позволило перейти к активному установлению инфраструктуры на местности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Латвии, в субботу, 23 мая беспилотник упал в озеро Дридзис в Краславском крае и взорвался после столкновения с водой. Сенсоры не зафиксировали вход дрона в воздушное пространство Латвии.

