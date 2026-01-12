В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии: что происходит

В понедельник, 12 января, в Конгресс США внесли законопроект о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата. Инициатором документа стал конгрессмен-республиканец Рэнди Файн, представляющий 6-й округ штата Флорида. Он представил в Палате представителей "Закон об аннексии и государственности Гренландии".

Об этом говорится на странице Файна на сайте Конгресса. Он подчеркнул, что считает Гренландию жизненно важным активом национальной безопасности, контролирующим арктические судоходные пути.

"Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем позволить себе игнорировать, — это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", – заявил Рэнди Файн.

Конгрессмен-республиканец также отметил, что после устранения режима Николаса Мадуро в Венесуэле США должны продолжать решительные действия для восстановления своей доминантной роли в мире.

Какие механизмы аннексии Гренландии заложены в документе

Законопроект уполномочивает президента США принимать любые необходимые меры для аннексии или приобретения Гренландии как территории Соединенных Штатов.

Документ также предусматривает:

- представление Конгрессу полного отчета с перечнем изменений в федеральное законодательство, необходимых для предоставления Гренландии статуса 51-го штата США;

- определение правовых рамок для полной интеграции территории в политическую систему Соединенных Штатов.

"Слишком долго американское руководство наблюдало, как наши противники подрывали наше геополитическое господство. Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что Америка, а не Китай или Россия, будет устанавливать правила в Арктике. Именно так выглядят американское лидерство и сила", – отметил Рэнди Файн.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что даже НАТО его не остановит аннексировать Гренландию. Он не исключил возможных споров с союзниками из-за своих планов относительно острова, однако это его не очень расстраивает, ведь, по словам Трампа, именно он спас Альянс.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил командованию спецподразделений подготовить план возможного вторжения в Гренландию. В то же время высокопоставленные американские военные сопротивляются этой идее, считая ее незаконной.

