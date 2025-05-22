Камни падали прямо на туристов: в Китае после реставрации обвалилась крыша старинной башни. Видео

В городе Фэньян, в 200 км от столицы Китая, обвалилась крыша старинной башни, так называемой Барабанной башни, возведённой ещё в 1375 году во времена правления династии Мин. Хотя это произошло во время посещения здания туристами, как утверждают местные власти, никто не пострадал.

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Британский вещатель ВВС отмечает, что год назад Барабанную башню капитально отремонтировали. Ремонт обошелся в десятки миллионов тайваньских долларов, но обвалилось сооружение даже меньше, чем через год после реконструкции.

Башня расположена в самом центре города и является его символом. Свое название сооружение получило от обычая отмечать наступление утра барабанами и колоколом, установленными на башне.

В китайском сегменте сети есть видео инцидента, на котором можно увидеть, как камни и обломки крыши падают прямо на головы туристов. Однако бюро культуры и туризма округа Феньян утверждает, что никто не пострадал.

Так или иначе, но сообщается, что после обвала местные власти эвакуировали людей с места происшествия и взяли под охрану территорию башни.

Местные чиновники утверждают, что началось расследование инцидента. В первую очередь проверяют проектно-конструкторские работы во время ремонта здания. На место происшествия также были направлены группы надзора вместе с экспертами, приглашенными для помощи в расследовании и проверке.

Башня закрыта на время проведения ремонтных работ, дата повторного открытия будет объявлена отдельно.

Барабанная башня в Китае считается самой высокой из аналогичных старинных сооружений, и одной из самых больших. Сооружение высотой 36 метров, оно построено из кирпича и древесины. Башня имеет характерные, поднятые на концах крыши-навесы, украшенные цветными орнаментами.

Возведенное еще в 1375 году, в 1582, после расширения города, здание было снесено и вновь возведено, уже в самом центре старого города на пересечении главных улиц.

В 1739 году башня впервые была реконструирована.

В период Синьхайской революции в 1911 году сооружение использовалось как телефонная станция, однако в 1927 году оно было переоборудовано в кинотеатр, а в 1928 - в планетарий. Во время японо-китайской войны здание использовалось сначала как метеорологическая обсерватория, а затем – как тюрьма.

Вторая масштабная реконструкция здания состоялась в 1995 году. А третья – в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае чиновникам запретили тратить государственные средства на роскошь - алкоголь, сигареты, банкеты, цветы и офисную роскошь. Такие меры введены из-за экономических трудностей в стране и стремления руководства показать контроль, дисциплину и "экономный стиль жизни".

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