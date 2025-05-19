Чиновникам в Китае запретили дорогие банкеты и букеты: власти затягивают пояса из-за кризиса

В Китае чиновникам запретили тратить государственные средства на роскошь – алкоголь, сигареты, банкеты, цветы и офисную роскошь. Такие меры введены из-за экономических трудностей в стране и стремления руководства показать контроль, дисциплину и "экономный стиль жизни".

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Об этом пишет The Washington Post. В рамках официальной кампании, поддержанной лично лидером страны Си Цзиньпином, всех чиновников обязали сократить расходы и перейти к так называемому "экономному образу жизни".

Роскошные обеды, дорогой алкоголь, цветочные композиции на конференциях, офисная мебель премиум-класса – все это теперь запрещено. Кампания является реакцией на внутренние экономические вызовы: снижение темпов роста, продолжение торговой войны с США и ухудшение деловых ожиданий. Новые директивы, изданные Государственным советом КНР, прямо запрещают:

предлагать на официальных мероприятиях дорогие алкогольные напитки, сигареты, изысканные блюда;

организовывать пышные банкеты;

тратить средства на дорогие подарки и конференц-декор;

проводы чиновников в аэропорты и чрезмерную офисную модернизацию.

Даже такие мелочи, как частое обновление офисной мебели или установка крупноформатных телевизоров в госучреждениях, попали под запрет. Теперь чиновники должны отчитываться об эффективном использовании бюджета, а расточительство официально признано "позорным".

Хотя кампания подаётся как забота о государственных финансах, многие аналитики видят в ней больше политического подтекста. По словам директора China Media Project Дэвида Бандурски, подобные кампании в КНР всегда касаются не только экономики, но и "демонстрации власти и дисциплины со стороны руководства".

Си Цзиньпин начал аналогичную кампанию ещё в 2012 году сразу после прихода к власти. Она сопровождалась масштабными антикоррупционными расследованиями, которые многие восприняли как политические чистки. В 2025 году, когда Китай сталкивается с экономической нестабильностью, лидер возрождает эту тактику.

Новые правила уже активно обсуждают в интернете. На китайском микроблоге Weibo один из пользователей написал, что "похоже, что экономика действительно немного напряжена". Ирония понятна: сокращение госрасходов в разгар экономической турбулентности воспринимается не как добровольный шаг, а как вынужденный.

Общество помнит инциденты с роскошью в правительственных кругах. Так, в 2012 году в сети появились фото чиновника с десятком люксовых часов. Его впоследствии приговорили к 14 годам тюрьмы, но всеобщая система декларирования активов до сих пор не стала обязательной для всех госслужащих.

Аналитики считают, что кампания – это часть стратегии выживания партийной элиты в условиях экономического спада. Пока простые граждане сталкиваются с безработицей, инфляцией и неравенством, компартия пытается подать пример "экономного поведения" сверху.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, торговая война, которую президент Соединенных Штатов ведет с миром, имеет негативные последствия для экономик всех стран, в том числе для американской. Однако европейские производители в Китае или уже чувствуют, или вскоре почувствуют положительное влияние от торговой войны США и КНР.

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