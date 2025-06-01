В Каракасе по приказу Мадуро арестовали президента Российско-Венесуэльской торговой палаты - Infobae

В Каракасе, столица Венесуэлы, спецслужбы по приказу диктатора страны Николаса Мадуро арестовали президента Российско-Венесуэльской торговой палаты, полковника Романа Фроленко. Причиной якобы стал конфликт полковника с российскими дипломатами.

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Об этом сообщает аргентинское издание Infobae, которое ссылается на свои источники из дипломатической среды. Никаких официальных сообщений относительно Фроленко ни Венесуэла, ни Россия не делали.

Отмечается, что арест состоялся еще 15 мая. Главное разведывательное управление Венесуэлы якобы также провело обыски в доме Фроленко в Каракасе. Вместе с полковником также были задержаны несколько членов "казацкой команды" Фроленко.

Интересно, что за несколько дней до ареста прошла встреча между Фроленко, его "казацкой командой", и представителями венесуэльских спецслужб. На встрече было отмечено, что стороны будут углублять "исторические отношения и искать новые возможности для сотрудничества по вопросам безопасности".

Как утверждают источники издания, арест произошел из-за конфликта Фроленко с послом РФ в стране Сергеем Мелик-Багдасаровым. Однако официальная версия другая – полковника обвиняют в мошенничестве.

"В течение нескольких лет господин Фроленко занимался теневыми бизнес-операциями в Венесуэле и был причастен к махинациям, направленным против частных предпринимателей, причем он всегда прикрывался обещаниями деловых сделок, связанных с Россией", – цитирует издание свой источник.

Так или иначе, однако утверждается, что российской дипмиссии в Венесуэле не понравилось, что Фроленко "выдавал себя за официального дипломата России", представлял РФ на встречах с правительством Мадуро, из-за чего "вопросы между Россией и Венесуэлой местные чиновники предпочитали решать" именно через него, а не с посольством.

Так, именно Фроленко на открытии в Каракасе памятника неизвестному солдату представлял Россию, причем на мероприятии не было посла РФ.

"Проблема возникла из-за спора между россиянами за власть в Венесуэле. Фроленко даже в публичных интервью презентовал себя как часть политической команды Путина в Венесуэле", – рассказал источник Infobae.

Как сообщал OBOZ.UA, после так называемой инаугурации Мадуро, объявившего себя "президентом" по итогам сфальсифицированных "выборов", ЕС расширил санкции против его режима. Основанием для усиления санкций назван подрыв демократии и незаконное продление властных полномочий.

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