В Израиле хотят создать ров с крокодилами вокруг тюрьмы для членов ХАМАС: что мешает

В Израиле временно приостановили реализацию плана по обустройству рва с нильскими крокодилами вокруг тюрьмы Кцио, где содержатся, в частности, члены террористической группировки ХАМАС. Суд запретил перевозить рептилий в учреждение до тех пор, пока не будет рассмотрен иск зоозащитников.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание отмечает, что с инициативой по размещению рептилий в рву вокруг учреждения выступил министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

Суд приостановил реализацию проекта

Иерусалимский окружной суд вынес временный запрет на перевозку крокодилов в тюрьму Кциоат после обращения израильской организации Let the Animals Live, занимающейся защитой животных.

Истцы требуют вернуть нильскому крокодилу статус охраняемого вида и утверждают, что решение об изменении его классификации было принято вопреки заключениям природоохранных ведомств и без надлежащих юридических оснований.

Судья Авраам Рубин отметил, что утверждения о возможном вреде для животных требуют тщательной проверки. До окончательного решения суда запрещено не только перевозить крокодилов, но и проводить какие-либо подготовительные работы, связанные с их размещением.

Зачем хотят создать пруд с крокодилами

Инициатором проекта является министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. В прошлом месяце министр охраны окружающей среды Идит Сильман изменила правовой статус нильского крокодила, что открыло возможность использовать этих животных в качестве элемента системы охраны тюрьмы.

По данным издания, вокруг Кциота уже начали строительство рва. В Министерстве национальной безопасности подчеркнули, что это не символическая идея, а реальный проект, для которого уже разработан подробный план содержания крокодилов, включая места их отдыха и уход.

На реализацию проекта правительство выделило 21 миллион шекелей.

Экологи выступают против

Управление природы и парков Израиля заявило, что не существует никаких научных или профессиональных оснований для использования крокодилов в качестве средства охраны пенитенциарных учреждений.

Эксперты предупреждают, что появление крупного хищника, не являющегося естественным обитателем местной экосистемы, может создать риски как для окружающей среды, так и для персонала тюрьмы и самих заключённых.

Издание отмечает, что замысел Бен-Гвира частично вдохновлен американским центром содержания мигрантов во Флориде, неофициально известным как Alligator Alcatraz, который расположен в местности, где обитает большое количество аллигаторов. В то же время этот объект уже стал предметом судебных исков из-за условий содержания и экологических претензий.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль строит многокилометровую земляную стену внутри сектора Газа, которая фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, длина укреплений уже превышает десятки километров и продолжает расти.

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