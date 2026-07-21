"Зона безопасности": Израиль строит многокилометровую земляную стену внутри сектора Газа. Карта

Израильские военные активно возводят земляной барьер внутри сектора Газа, который фактически делит территорию на две части. По данным спутниковых снимков, протяженность укреплений уже превышает десятки километров и продолжает расти.

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Это вызывает беспокойство в связи с возможным закреплением новой линии разграничения в регионе. Об этом пишет Associated Press.

Масштабы строительства

Согласно обнародованным данным, израильская армия уже построила более 23 километров земляного барьера, который проходит через разрушенные населенные пункты сектора Газа. Фактически эта линия отделяет более половины территории анклава, где проживает свыше двух миллионов человек.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что строительство ведется быстрыми темпами. В частности, всего за две недели один из участков на юге сектора увеличился с примерно 500 метров до более чем 2 километров, соединив район Рафаха с территориями вблизи Муваси.

"Зона безопасности" и военные цели

Израильские военные подтвердили создание физического барьера вдоль так называемой "желтой линии" — границы, определенной предварительными договоренностями о прекращении огня. Кроме того, вдоль этой линии формируется "зона безопасности", оснащенная разведывательными и технологическими средствами.

Официально целью строительства называют предотвращение проникновения боевиков и защиту израильских территорий вблизи Газы. В то же время военные не раскрывают подробностей об окончательной протяженности и конфигурации барьера.

Опасения по поводу разделения территории

На фоне затягивания переговоров о прекращении огня среди палестинцев растет беспокойство, что временная линия разграничения может превратиться в фактическую границу. Строительство укреплений ведётся в условиях ограниченного доступа к этим территориям, что затрудняет независимую оценку ситуации.

Если работы будут продолжаться в нынешнем темпе, барьер может соединить отдельные участки укреплений в сплошную линию, которая будет простираться через значительную часть сектора Газа, усугубляя его территориальное разделение.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября 2025 года в секторе Газа официально вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Соглашение стало первым шагом к возможному завершению затянувшейся войны в Газе.

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