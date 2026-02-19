Смертоносная лавина: в горах Калифорнии погибли восемь лыжников, шестерых спасли

В результате схода лавины в районе озера Тахо (Касл-Пик, недалеко от города Траки в горах Сьерра-Невада) в Калифорнии, США, пропали без вести девять лыжников-альпинистов, катавшихся вне подготовленных трасс. Официально полиция штата подтвердила смерть восьми из них – их тела были найдены. Тело девятого пока не обнаружено, однако полиция считает его погибшим.

Согласно сообщению правоохранителей, пока что из восьми найденных тел достать удалось лишь три. Остальные пять тел осталась под снегом.

Прогнозируемый сход лавины

Сообщение о лавине поступило в минувший вторник. На тот момент в указанном районе действовало предупреждение о лавинах.

Лавинный центр Сьерры оценивал уровень опасности на 4 из 5 баллов и настоятельно советовал избегать любых перемещений в лавиноопасной местности, а также рядом или под ней.

Калифорнийская компания Blackbird Mountain Guides, организующая лыжные туры, сообщила, что во время схода лавины, предположительно, исчезла группа из 12 лыжников (чуть позже стало известно, что их было только 11) и четырех гидов.

Исчезновение людей

"Инцидент произошел, когда группа завершала трехдневный маршрут и возвращалась к его началу", – рассказали правоохранители, ссылаясь на данные Blackbird Mountain Guides.

Первые шесть из 11 человек, оказавшихся в зоне лавины, были спасены в минувший вторник. Двое из них доставлены в больницу.

В среду, 18 февраля, удалось установить местонахождение восьми тел погибших лыжников. Причем спасательные команды "из-за погодных условий" смогли достать только тела трех пропавших лыжников.

Полиция показала вышеупомянутые "погодные условия" и возвращение группы спасателей.

Один из самых серьезных инцидентов

Двое из шести лыжников, которых спасли еще во вторник, "не могли двигаться из-за травм, которые они получили во время лавины", рассказали правоохранители.

Шериф округа Шеннон Мун заявила, что это "один из самых серьезных" инцидентов, с которыми ведомству приходилось сталкиваться за последние пятнадцать лет.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в Непале лавина прошла через лагерь на горе Ялунг Ри (5630 метров), погибли семь человек – пять иностранных альпинистов и двое непальских гидов. Еще пять человек получили ранения в базовом лагере, расположенном на высоте 4900 метров.

