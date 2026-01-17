В Италии задержали судно, которое перевозило металлы из России под флагом другой страны: что известно

В итальянском городе Бриндизи полиция задержала корабль, который мог помогать России обходить санкции. На борту сухогруза было более 33 000 тонн черных металлов.

Видео дня

Об этом информирует итальянское информагентство Ansa. Таможенники совместно с полицией взяли под стражу импортера, судовладельца и двух членов экипажа.

Сообщается, что правоохранители обнаружили серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации. В результате проверок выяснилось, что корабль находился в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября 2025 года, осуществляя запрещенные операции по загрузке грузов.

Кроме того, было обнаружено, что система идентификации корабля была деактивирована вблизи Новороссийска, вероятно, во избежание геолокации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Евросоюза, G7 и других государств.

В то же время в Финляндии обнародовали видео спецоперации по захвату судна Fitburg, которое связывали с так называемым теневым флотом России. Операцию провели в конце 2025 года в рамках скоординированных действий нескольких ведомств. В январе 2026 года корабль отпустили.

Как сообщал OBOZ.UA, В Великобритании изучают возможность использования нефти, изъятой с танкеров российского "теневого флота", для финансирования военных усилий Украины. По замыслу правительства, такой шаг позволит не только лишить Москву нелегальных доходов, но и направить эти средства на поддержку украинского сопротивления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!