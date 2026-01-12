Судно, которое подозревали в обрыве кабеля между Финляндией и Эстонией, отпустили: что известно о расследовании

Судно Fitburg, которое подозревали в обрыве подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией, покинуло финский порт после снятия ареста. Решение было принято после завершения предварительного этапа расследования.

Арест судна Fitburg официально снят, после чего его вывели с территории Финляндии. По данным Пограничной службы, судно вышло из порта Кантвик в Киркконумми около 11:00 в понедельник. Об этом сообщает Yle.

В ведомстве сообщили, что решение о снятии ареста стало возможным после завершения предварительного расследования, которое проводили совместно финская и эстонская полиция. Как отметил руководитель следствия Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи, пока нет оснований для дальнейшего удержания судна.

В то же время следственные действия в отношении отдельных членов экипажа продолжаются. Накануне Хельсинский окружной суд повторно арестовал одного из членов экипажа Fitburg, а несколько других моряков и далее находятся под запретом на въезд.

Операцию по выводу судна координирует полиция Хельсинки, а Пограничная служба контролирует его движение до момента выхода из территориальных вод и исключительной экономической зоны Финляндии. После этого соответствующие службы вернутся к обычному режиму работы. Судно Fitburg фигурирует в деле о повреждении подводного кабеля Elisa, которое произошло в новогоднюю ночь. Место обрыва зафиксировали в исключительной экономической зоне Эстонии.

Полиция расследует инцидент по нескольким статьям, в частности относительно вероятного причинения тяжкого вреда, попытки причинения тяжкого вреда, а также вмешательства в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Расследование продолжается, а правоохранители не исключают дальнейших процессуальных решений по делу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Финляндии обнародовали видео спецоперации по захвату судна Fitburg, которое связывают с так называемым теневым флотом России. Операцию провели в конце 2025 года в рамках скоординированных действий нескольких ведомств.

