В Италии сделали шаг к борьбе с 'исламистским сепаратизмом': что означает новый законопроект и почему возникли бурные обсуждения

В Италии сделали шаг к борьбе с "исламским сепаратизмом". Законопроект, нацеленный на противодействие закреплению фундаменталистских практик в стране, инициировала итальянская политическая партия националистически-консервативного направления "Братья Италии", соучредителем которой является действующий премьер страны Джорджа Мелони.

Представители этой политической силы видят угрозу для Италии и итальянцев от увеличения количества мусульман в стране, значительная часть которых считает для себя определяющими законы шариата, а не законы страны, которая их приютила. Что предлагают "Братья Италии" и почему вокруг их инициативы возникли дискуссии, разбирался OBOZ.UA.

Что предлагают инициаторы законопроекта

В политсиле отмечают, что необходимость принятия их законодательной инициативы, которую сами "Братья Италии" называют "законом против исламского сепаратизма", давно назрела. Такой закон, мол, "является необходимым шагом для защиты итальянской идентичности, безопасности граждан и свободы женщин".

"Речь идет не об ограничении религиозной свободы, а о предотвращении ее использования для оправдания практик, несовместимых с принципами нашей Конституции и нашего общества", – говорится в официальном заявлении партии от 8 октября, опубликованном на сайте политсилы.

В партии утверждают, что предлагаемый ими закон введет конкретные инструменты для предотвращения закрепления фундаменталистских практик и непрозрачного финансирования, которые могут угрожать безопасности и социальной сплоченности .

"Прозрачность финансирования мест религиозного поклонения, запрет на одежду, препятствующую распознаванию лиц, строгие наказания за принудительные браки и сертификаты о невиновности: это меры вежливости и уважения к человеческому достоинству. Целью партии "Братья Италии" всегда были защита нашей идентичности, свободы женщин и безопасности граждан, решительное противодействие всем формам экстремизма и любым попыткам создать параллельные общества на итальянской земле", – заявил лидер группы "Братья Италии" в Палате депутатов Галеаццо Биньями.

В заявлении партии отмечается, что политсила продолжает начатый во время работы парламента предыдущего созыва процесс по защите фундаментальных ценностей Италии, к которым представители "Братьев Италии" относят свободу, человеческое достоинство, равенство между мужчинами и женщинами и уважение к Закону.

"Мы хотим положить конец исламскому сепаратизму, явлению, которое проявляется в создании анклавов, где законы шариата преобладают над итальянскими...Среди мер, предусмотренных нашим предложенным законом, – ограничение иностранного финансирования исламских культовых сооружений, чтобы предотвратить влияние политического ислама; запрет на публичное ношение одежды из соображений безопасности и защиты женского достоинства; ужесточение наказания за принудительные браки, явление, которое уже привело к трагедиям, и четкий запрет на выдачу или запрос так называемых сертификатов о девственности, что нарушает свободу и основные права женщин", – заявили в политсиле.

Партийцы отмечают, что стремятся сохранить модель общества, основанного на интеграции, законности и защите западных ценностей – которое не приемлет радикализации в любой форме".

"Этим законопроектом мы стремимся защитить нашу систему ценностей, наши законы, нашу культуру, приветствуя каждого, кто желает интегрироваться, но не принимая тех, кто навязывает свою собственную культуру", – заявил Франческо Филини, ответственный за программу партии "Братья Италии".

Что конкретно предусматривает законопроект

В случае принятия законопроекта, как пишет Corriere della Sera, в Италии:

запретят ношение паранджии, полностью закрывающей лицо, в общественных местах, офисах, школах и университетах;

в общественных местах, офисах, школах и университетах; урегулируют финансирование мечетей (с отслеживанием поступления средств);

(с отслеживанием поступления средств); введут более суровые наказания за склонение к браку путем обмана;

путем обмана; любого, кто проводит или заставляет человека пройти тест на девственность (за исключением врача, который делает это из соображений здоровья) смогут отправлять в тюрьму на срок до 5 лет.

"Это необходимо для противодействия созданию анклавов, контробществ, в которых применяется шариат, а не итальянская правовая система, и где процветает исламский фундаментализм", – объяснила депутат Сара Келани, которая представила законопроект вместе с однопартийцами, а также с заместителем министра юстиции Андреа Дельмастро.

В целом законопроект содержит пять статей и конкретные санкции за их нарушение.

Например, за ношение паранджи или никаба в публичных местах предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро: с помощью этого запрета, по словам Келани, можно будет достичь сразу двух целей: повысить безопасность граждан и защитить достоинство женщин, которых, по мнению законодателей, необходимость прятать лицо унижает.

Запрет склонения к браку путем обмана или принуждения тоже, говорят инициаторы, возник не на пустом месте: Италию всколыхнули несколько убийств мусульманок членами их семей из-за отказа вступать в брак по договоренности. Законодатели предлагают бороться с нарушением прав, страдающих от таких браков, увеличением наказания с 2 до 7 лет лишения свободы вместо нынешних 1,5-5 лет и до 4-10 лет в случае, если речь идет о несовершеннолетних или людях в уязвимом положении.

Кроме того, законопроект предлагает введение в уголовный кодекс Италии двух новых правонарушений.

Так, может быть криминализирована проверка и "сертификация" женской девственности, что является непременным этапом подготовки к религиозному браку в самом консервативном толковании ислама.

Также предлагается расширить уголовную ответственность за подстрекательство к преступлениям на основе расовой, этнической и религиозной дискриминации, а также предусмотреть наказание для "тех, кто распространяет идеи, основанные на религиозном превосходстве и ненависти": право временно закрывать религиозные учреждения , где это происходит, могут предоставить префектам.

Заключительное предложение заключается во введении "ограничений на финансирование проектов градостроительства по созданию мест религиозного поклонения", включая отслеживание источников финансирования, чтобы убедиться, что они не "поступают от физических или юридических лиц с целями, противоречащими государственному законодательству, и которые могут каким-либо образом нарушить общественный порядок".

Вокруг законопроекта разгорелись дискуссии

Законодательное предложение "Братьев Италии" – не первая попытка политсил национального направления справиться с постепенной "исламизацией" этой европейской страны. До этой партии с похожей инициативой, содержащей, в частности, запрет на ношение паранджи или хиджаба, выступала правая партия "Лига". Однако этот запрет тогда аргументировали "уважением к женскому достоинству", а не соображениями безопасности – и предлагали ряд исключений.

Пройти через парламент тогда этой инициативе не удалось. Однако лидер "Лиги" Игорь Иецци горячо приветствовал текущее предложение партии Джорджи Мелони, указав, что "исламский фундаментализм является большой угрозой последних лет: важно, чтобы это осознание стало общим наследием всего центристского правого движения".

А вот имам Массимо Абдалла Коццолино, лидер исламской культурной ассоциации Зайд Ибн Табит выразил сомнения относительно предложений "Братьев Италии". Он подчеркнул, что не выступает против "мер, защищающих общественную безопасность", но категорически против "любой инициативы, которая рискует подорвать религиозную идентичность общины".

"В таком случае это будет противоречить конституционным принципам, на которые все часто ссылаются. Религиозная свобода гарантирует каждому право выражать свою веру, практиковать свою религию и символику, если они уважают законы и общие ценности", – заявил он.

