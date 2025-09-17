В Италии раскритиковали вице-премьера Сальвини за объятия с российским послом: как он оправдался

Вице-премьеру Италии Маттео Сальвини пришлось объяснять свое решение пожать руку послу России Алексею Парамонову во время приема в китайском посольстве в Риме. Его рукопожатие с российским послом не остались незамеченными. Это проявление дружественности жестко раскритиковала итальянская оппозиция, обвиняя Сальвини в подыгрывании Москве.

О том, как оправдывался заместитель премьер-министра Италии пишет ANSA. Однако объяснения Маттео Сальвини лишь усилили критику.

Так, Сальвини, который до полномасштабного вторжения РФ был откровенным сторонником России, заявил, что он "встретился с российским послом, как и с десятками других послов".

"Меня пригласили, как и других министров; были также парламентские друзья из Демократической партии и группы "Братья Италии"... Когда вы приходите к кому-то в гости и вас приветствуют, вы тоже здороваетесь – это правильно, если хотите поддерживать хорошие отношения и заботитесь о восстановлении диалога", – сказал Сальвини.

Он добавил, что "предпочитает рукопожатие, а не неприязненный взгляд".

Оппозиционные депутаты раскритиковали Сальвини

Так, в ответ на такое "объяснение" сенатор от центристской оппозиционной партии "Живая Италия" Давиде Фараоне пристыдил вице-премьера.

"Это проблема для Италии, что Сальвини обнимает российского посла, в то время как наши военные отбивают российские дроны в Польше", – заявил Фараоне.

В то же время сенатор от Демократической партии Филиппо Сенси сказал, что рукопожатие Сальвини с послом Путина – "это глубокий позор для Италии".

А лидер этой политсилы в Сенате Франческо Бочча обвинил итальянское правительство в "маргинальности и путанице".

"Было бы полезно узнать, что думает Джорджа Мелони о поведении своего вице-премьера... Наша страна осуждает московский режим, и эти неоднозначности лишь подрывают и без того низкий авторитет Италии на международной арене", – сказал он.

Риккардо Маги из либеральной партии "Больше Европы" также осудил рукопожатие Сальвини с послом России – "страны, которая после вторжения в Украину, убийства тысяч гражданских лиц, похищения детей, оторвав их от их семей, атакует Европу, нарушая воздушное пространство НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сальвини критиковал президента Франции Эмманюэля Макрона из-за идеи с миротворцами в Украине для обеспечения безопасности. Он заявил, что пусть Макрон сам "надевает каску, берет винтовку и сам идет в Украину".

