В Италии через неделю после открытия произошла авария на канатной дороге, погибли люди
По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пропал без вести во время аварии на канатной дороге неподалеку от Неаполя в Италии. Ужасная авария произошла всего через неделю после открытия объекта к туристическому сезону.
Эта канатная дорога соединяет исторический город Кастелламаре-ди-Стабия с горой Монте-Фаито. Как сообщают итальянские вещатели, оборвался трос дороги, и одна кабинка упала прямо на заросший лесом склон горы.
Еще несколько кабин дороги были заблокированы в воздухе из-за аварии, их пришлось эвакуировать спасателям.
Власти Кастелламаре-ди-Стабия заявляют, что все жертвы были туристами. Плохие погодные условия, в том числе туман, ветер и дождь, осложнили доступ спасателей в горы, к месту, где упала кабина.
В спасательных работах участвовало более 50 спасателей.
Городское предприятие пассажироперевозок EAV – именно оно обслуживает эту канатную дорогу – сообщает, что дорога "была открыта 10 дней назад со всеми необходимыми условиями безопасности".
"Случившееся является невероятной, непредсказуемой трагедией", – сказал генеральный директор EAV Умберто де Грегорио. Он добавил, что идет расследование аварии.
Премьер Италии Джорджия Мэлони, которая на момент инцидента находилась в Вашингтоне, выразила искренние соболезнования семьям погибших.
Пик горы Монте-Фаито находится на высоте 1100 м над уровнем моря. Именно к нему ведет канатная дорога. Она работает с 1952 года. Аналогичная авария на этой дороге была в 1960 году, тогда падение кабины также привело к гибели четырех человек.
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