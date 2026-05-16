В Италии автомобиль въехал в толпу людей, водитель, убегая, ранил ножом прохожих: все подробности

В центре Модены (Италия) 16 мая автомобиль влетел в пешеходов, после чего водитель пытался скрыться и ранить ножом своих преследователей. Злоумышленник задержан благодаря неравнодушным очевидцам.

Свидетели говорят, что Citroen, двигавшийся со стороны Ларго Гарибальди, внезапно ускорился. Его скорость достигла не менее 100 миль в час (~160 км/ч). Машина сбила примерно десять человек на тротуаре и врезалась в витрину магазина, передает L'Unione Sarda.

Ранения получили семеро; известно о четырех пострадавших, состояние которых оценивалось как тяжелое. Для их эвакуации в больницу экстренные службы использовали вертолет.

"Он направлялся к тротуару, мы видели, как он приближается... Людей, которых сбили, подбросило в воздух", – рассказали очевидцы.

Водитель хотел скрыться с места ЧП

После аварии водитель оказался заблокированным в своем автомобиле. Прохожий открыл дверцу, думая, что мужчине плохо. Злоумышленник побежал с ножом в руке.

Лука Синьйорелла, один из прохожих, которые остановили нападавшего, сообщил: он как раз помогал женщине с тяжелейшими травмами (она потеряла обе ноги), когда водитель скрылся с места столкновения.

"Я погнался за ним, а тем временем за мной побежали еще четыре или пять человек. Он скрылся за кучей машин, а потом выскочил с ножом. Он что-то бормотал, он не был итальянцем", – рассказал Синьйорелла.

Далее завязалась драка, во время которой преследователь получил нетяжелые ранения. "Мне удалось избежать одного удара, а другой я перехватил. Затем я заблокировал его запястье. А потом – его нейтрализовал", – заявил Синьйорелла. Задержать нарушителя ему помогли другие мужчины.

Известно, что за рулем Citroen был 31-летний гражданин Италии марокканского происхождения, который родился в провинции Бергамо, но проживает в Модене. Судимостей у него не было.

Правоохранители рассматривают все возможные версии, в том числе теракт, но официальных сообщений о мотивах преступника пока не публиковалось.

