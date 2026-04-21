'Началась паника': в Мексике произошла стрельба возле пирамид Теотиуакана, есть жертва и раненые. Видео

В одном из самых популярных туристических мест в Мексике, возле пирамид Теотиуакана, мужчина устроил стрельбу. В результате этого погибла туристка из Канады и еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщило ВВС. Личность стрелка и мотивы его поступка пока не разглашают.

Что произошло

На исторической территории в Мексике мужчина открыл огонь по людям, находясь на вершине пирамиды Луны. В результате стрельбы погибла туристка из Канады, а также были ранены – двое колумбийцев, канадец и россиянин. После совершенного мужчина покончил с собой.

Британская пара, которая была свидетелем событий, рассказала изданию, что после выстрелов туристы в панике начали бежать, стараясь выбраться наружу, организованной эвакуации не было.

"Была большая толкотня и паника, все одновременно бежали, чтобы выбраться наружу", – рассказала британская пара изданию.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила солидарность с жертвами стрельбы. Она написала в социальных сетях, что поручила своему кабинету безопасности расследовать инцидент и оказать всю необходимую поддержку.

"То, что произошло сегодня в Теотиуакане, глубоко ранит нас. Я выражаю свою искреннюю солидарность с пострадавшими и их семьями", – написала она на испанском языке.

На месте происшествия полиция изъяла огнестрельное оружие, холодное оружие и боевые патроны. Шейнбаум сказала, что следит за обновлениями и поддерживает связь с посольством Канады.

Планируется проведение чемпионата мира по футболу

Доиспанские пирамиды и руины в Теотиуакане являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых популярных туристических достопримечательностей страны.

Событие произошло за семь недель до чемпионата мира по футболу между Мексикой и Южной Африкой, который состоится в Мехико. По словам мексиканских чиновников, ожидается, что турнир посетит около 5,5 миллионов иностранных гостей. Пирамиды должны быть местом проведения захватывающего ночного шоу для туристов во время чемпионата.

Ранее правительство Мексики заверило людей в безопасности во время турнира.

