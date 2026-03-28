В Иране снизили минимальный призывной возраст до 12 лет – Al Arabiya

Власти Ирана разрешили неподготовленным детям в возрасте от 12 лет присоединяться к Силам безопасности во время войны. Подростки – часть из них вооружена – патрулируют улицы, обслуживают контрольно-пропускные пункты, работают на местах обстрелов и выполняют другие задачи.

Как пишет Al Arabiya, в эфире государственного пропагандистского телевидения Ирана это подтвердил Рахим Надали, чиновник Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране. Известно, что дети-новобранцы привлекаются к работам в столице страны.

В КСИР заявляют об "общественном запросе"

Кампания по набору добровольцев, в том числе и несовершеннолетних, называется "За Иран". Минимальный возраст новобранцев недавно был снижен до 12 лет.

Надали заявил, что лица этого возраста могут зарегистрироваться, чтобы помочь Корпусу стражей Исламской революции и подчиненному КСИР молодежному добровольческому ополчению "Басидж" противостоять "глобальному хулигану" (то есть Соединенным Штатам Америки).

По его словам, задачи включают "сбор данных безопасности и оперативное патрулирование", а также организацию передвижения автомобилей ночью по городу.

"На контрольно-пропускных пунктах и в патрулях "Басидж", которые вы видите по всем городам, у нас было очень большое количество волонтеров среди молодежи и подростков", – утверждает Надали.

"Учитывая возраст желающих присоединиться, мы снизили минимальный возраст до 12 лет, поскольку 12–13-летние дети хотят участвовать", – добавил он.

От жителей Тегерана журналисты AFP узнали, что КПП в столице появились после начала боевых действий. Люди видели вооруженную молодежь по всему городу.

"Военные пикапы с тяжелым вооружением блокируют дороги и обыскивают машины. Вы проезжаете мимо – и всего лишь через 100 метров впереди есть несколько частных авто с подростками, которые держат "Узи" (пистолеты-пулеметы израильского производства. – Ред.), снова останавливая транспортные средства", – рассказал мужчина по имени Кавех.

Когда происходят прилеты, военные немедленно блокируют район удара. Кавех заявил, что там также работают дети. "Неподготовленные подростки с автоматами Калашникова выкрикивают людям приказы: "Стойте здесь, стойте там!" И они регулярно делают предупредительные выстрелы в воздух", – сказал местный житель.

Другой собеседник сообщил, что ночью сторонники режима "берут машины, оборудованные громкоговорителями, флаги и шумно маршируют по улицам и выкрикивают лозунги".

