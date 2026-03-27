Иран мобилизовал более миллиона человек на случай возможной наземной операции США – Mehr

Иран мобилизовал более миллиона военных, чтобы отразить возможное наземное вторжение со стороны США. Такое решение стало реакцией на обострение военно-политической ситуации в регионе.

По данным агенства Mehr, резкое ухудшение обстановки безопасности на Ближнем Востоке повлекло решение о мобилизации. По данным источников, Тегеран готовит свои силы для сдерживания любых действий американских войск.

"Источник сообщил, что более миллиона иранских боевиков мобилизованы для наземного противостояния с американскими войсками", – говорится в сообщении.

Наземная операция США против Ирана: что известно

По данным WSJ, наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшие дни. По данным издания, на это намекают влиятельные члены республиканской партии в Конгрессе.

По меньшей мере трое республиканцев подтвердили подготовку к возможной наземной операции. Они допускают, что военные действия могут начаться в ближайшее время или даже уже частично продолжаются.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп якобы предпочитает мир, а не военные действия. Однако по отношению к Ирану он готов "развязать ад", если официальный Тегеран откажется признать свое поражение в войне.

"Если Иран не признает реалий настоящего – если он не поймет, что потерпел военное поражение и продолжает его терпеть, то президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран подвергся удару, более сильному, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и он готов развязать ад. Иран не должен снова ошибиться", – сказала Ливитт.

Как сообщал OBOZ.UA, США в попытках мирного урегулирования войны на Ближнем Востоке выдвинули режиму Ирана "мирный план" из 15 пунктов. Согласно сообщению иранских медиа, режим страны отказался от предложения США. Однако у президента США Дональда Трампа отрицают отказ Ирана от американского предложения.

