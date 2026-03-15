В Иране продолжаются массовые аресты: людей задерживают по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

В Иране задержали десятки людей, которых подозревают в передаче конфиденциальной информации Израилю на фоне продолжающихся ударов США и израильских войск по территории страны. Часть подозреваемых обвиняют в передаче координат военных объектов и сборе данных о критической инфраструктуре.

Видео дня

Аресты состоялись сразу в нескольких регионах государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сейчас в северо-западном Иране правоохранители задержали 20 человек, которых прокуратура подозревает в передаче Израилю данных о расположении военных и объектов безопасности. Еще десять человек задержали на северо-востоке страны. Некоторых из них подозревают в сборе информации о стратегических объектах и экономической инфраструктуре.

В разведывательном подразделении Корпуса стражей исламской революции заявили, что во время военного противостояния Израиль и США якобы активизируют сети агентов внутри страны. Эти люди должны собирать разведданные и провоцировать беспорядки.

Еще трех человек задержали в западной провинции Лурестан. Их подозревают в попытках "дестабилизировать общественное мнение" и поджигать траурные символы.

Израиль начал использовать подсказки информаторов на местах для ударов по контрольным пунктам безопасности в Иране. Это может свидетельствовать о новой фазе операций против иранских объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!