В Иране после атак остановили завод тяжелой воды: в МАГАТЭ объяснили, есть ли ядерная угроза

Иранский завод по производству тяжелой воды в Хондабе получил серьезные повреждения и больше не работает. Этот объект 27 марта атаковали израильские Военно-воздушные силы.

Два дня спустя разрушения подтвердили эксперты Международного агентства по атомной энергии. На странице в X (Twitter) они заявили, что опирались на "независимый анализ спутниковых снимков и информацию об установке".

"Установка не содержит заявленного ядерного материала", – говорится в сообщении МАГАТЭ от 29 марта.

Что известно об обстреле

Тяжелую воду можно получить путем выделения оксида дейтерия из обычной воды через многоступенчатый электролиз, ректификацию или химический обмен. Тяжелая вода используется как замедлитель нейтронов в ядерных реакторах или же для наработки оружейного плутония.

В Армии обороны Израиля подтверждали атаки по тяжеловодному реактору и заводу по переработке урана в центральном Иране. Их называли "ключевыми объектами производства плутония для ядерного оружия".

Иранские СМИ сообщали, что удары не повлекли жертв или утечки радиации с объекта.

Добавим: работы над реактором на окраине Хондаба начались в 2000-х, но их остановили в соответствии с условиями ядерного соглашения 2015 года, заключенного между Ираном и мировыми державами (сейчас эти договоренности являются недействительными). Тогда активную зону реактора изъяли, а в нее залили бетон для неработоспособности.

Официально этот исследовательский реактор предназначался для производства плутония в сфере медицинских исследований. На территории объекта также есть завод по производству тяжелой воды.

– Власти Ирана разрешили неподготовленным детям в возрасте от 12 лет присоединяться к Силам безопасности во время войны. Подростки – часть из них вооружена – патрулируют улицы, обслуживают контрольно-пропускные пункты, работают на местах обстрелов и выполняют другие задачи.

– СМИ заявили, что Исламская Республика мобилизовала более миллиона военных, чтобы отразить возможное наземное вторжение американских военнослужащих.

