В Иране казнили двух представителей оппозиции: в чем их обвинили

В Иране казнили двух членов организации "Моджахеды-е-Хальк" (MEK), которых обвинили в нападении на гражданскую инфраструктуру с применением самодельного оружия. Осужденными были оппозиционеры Мехди Хассани и Бехруз Эхсани-Эсламлу, которых иранские власти назвали "оперативными элементами" MEK.

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Приговор о смертной казни вынесли еще в сентябре 2024 года, и он был окончательно утвержден Верховным судом после отклонения апелляции. Об этом сообщило агентство Mizan в воскресенье на фоне жесткой критики со стороны Amnesty International.

Отмечается, что осужденные действовали в координации с руководством MEK, изготавливали пусковые установки и ручные минометы и обстреливали жилые дома, государственные учреждения, школы и благотворительные центры. Им инкриминировали "мохаребе" – ведение войны против Бога, а также уничтожение государственного имущества и участие в террористической организации с целью подрыва национальной безопасности.

Лидер Национального совета сопротивления Ирана (НССИ), главной силой которого является MEK, Марьям Раджави почтила память казненных. Она назвала их "стойкими моджахедами", которые в течение трех лет "сопротивлялись пыткам, давлению и угрозам" и с достоинством выполнили обещание перед Богом и народом.

Amnesty International заявила, что осужденные мужчины были задержаны в 2022 году и настаивали на своей невиновности. Правозащитники назвали судебный процесс "крайне несправедливым", с многочисленными нарушениями, включая пытки, избиения, принудительные признания и содержание без доступа к адвокатам.

По словам организации, заключенных держали в изоляции и пытали для получения обвинений. Такие методы, как подчеркивается в заявлении, противоречат основным принципам справедливого судопроизводства.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что в 2024 году в Иране было казнено не менее 901 человека – это самый высокий показатель с 2015 года. Значительная часть казненных – политические заключенные или лица, обвиненные в терроризме.

Организация MEK, или "Народная организация моджахедов Ирана", действовала с 1970-х годов и была влиятельным левоисламистским движением, которое в 1970-х годах устраивало теракты против шахского режима и американских целей. После революции 1979 года организация оказалась в оппозиции к Исламской Республике, а ее лидеры сейчас находятся в изгнании в Париже.

До 2012 года MEK считалась террористической организацией в США и ЕС, однако сейчас продолжает политическую деятельность против Тегерана из-за рубежа. Иранские власти, в свою очередь, регулярно обвиняют ее в терроризме и подрывной деятельности.

Что предшествовало

В Иране в субботу, 26 июля, неизвестные совершили вооруженное нападение с применением гранат на здание суда в Захедане (провинция Систан и Белуджистан). Шесть человек, включая ребенка, погибли, еще 20 получили ранения. Иранские полиция и силы безопасности взяли под контроль место происшествия, три человека из группы нападавших были убиты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану по поводу его ядерной программы. Он предупредил: если Тегеран построит новые ядерные объекты, они снова будут разрушены.

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