В Иране неизвестные с гранатами и оружием напали на здание суда: есть погибшие, среди них – ребенок

В Иране в субботу, 26 июля, неизвестные совершили вооруженное нападение с применением гранат на здание суда в Захедане (провинция Систан и Белуджистан). Шесть человек, включая ребенка, погибли, еще 20 получили ранения.

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Об этом пишет Associated Press. Иранские полиция и силы безопасности взяли под контроль место происшествия, три человека из группы нападавших были убиты.

По данным полуофициального информационного агентства Tasnim, ответственность за нападение возложена на группировку "Джейш Аль-Адль" (Jaish al-Adl), которая стремится к независимости восточной провинции Систан в Иране и юго-западной провинции Белуджистан в Пакистане.

Провинция Систан и Белуджистан, где произошло нападение и которая граничит с Афганистаном и Пакистаном, является местом периодических смертельных столкновений между боевиками, вооруженными наркоторговцами и иранскими силами безопасности.

"Провинция Систан и Белуджистан является одной из наименее развитых частей Ирана. Отношения между преимущественно суннитскими мусульманами, проживающими в этом регионе, и шиитской теократией Ирана уже давно являются напряженными", – сказано в статье.

Атака была не одна

Как пишет военный обозреватель Игаль Левин, вооруженные боевики совершили налет на здание Главного управления юстиции по провинции Систан и Белуджистан. По словам очевидцев, они заходили в кабинеты управления и расстреливали судей, а также служащих управления.

"Главное управление юстиции в остане стало целью организации, так как его судьи проводят аресты и выносят смертные приговоры белуджам и белуджийским улемам, а также указы о сносе мечетей и экспроприации земель неимущих белуджей", – отметил Левин.

В "Джейш Аль-Адль" заявили, что после проникновения в здание и зачистки вооруженной охраны одна их группа вступила в бой с охраной верхнего этажа, а другая начала зачищать сотрудников и судей управления на первом этаже.

Утверждается, что охрана здания на верхнем этаже якобы открыла беспорядочную стрельбу по всем людям в белуджийской одежде, которые, скорее всего, были обычными посетителями. Это привело к жертвам среди гражданских. Боевики же покинули здание управления, чтобы затем совершить новую атаку, когда возле него собралось больше силовиков.

Во время второй атаки силовики также якобы открыли беспорядочный огонь, что в очередной раз привело к жертвам среди гражданских.

В "Джейш Аль-Адль" признали гибель трех своих членов и заявили о ликвидации как минимум 30 сотрудников управления.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне в Северном Вазиристане, вблизи границы Пакистана с Афганистаном, террорист-смертник на заминированном автомобиле въехал в военную колонну. В результате взрыва погибли 16 пакистанских военнослужащих. Еще около 20 человек, включая гражданских, получили ранения.

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