Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана: при каких условиях это произойдет

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану касательно его ядерной программы. Он предупредил: если Тегеран построит новые ядерные объекты, они снова будут разрушены.

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Об этом Трамп написал 19 июля в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что по состоянию на сейчас все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или обезврежены.

На то, чтобы вернуть эти объекты в эксплуатацию, у Ирана уйдут годы.

"Если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо лучше начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.

Ранее президент США отмечал, что Иран окончательно не отказался от своей ядерной программы и, вероятно, может восстановить ее в другом месте. Если такое произойдет, это будет проблемой, подчеркивал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Иране заявили, что не останавливали сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом это сотрудничество якобы "приобрело новую форму".

Также в Иране сказали, что возобновят ядерные переговоры с США, если получат гарантии отсутствия дальнейших атак. В Тегеране утверждают, что бомбардировка иранских ядерных объектов "еще больше усложнила" достижение решения путем дипломатии.

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